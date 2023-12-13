Пульмонолог рассказал о невозможности самостоятельно выявить скрытую пневмонию

Высокая температура и лихорадка присущи многим заболеваниям — от ОРВИ до скрытой пневмонии, рассказал в среду, 13 декабря, терапевт, пульмонолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Максим Новиков. Он назвал другие симптомы пневмонии и призвал обращаться к врачу при их наличии, так как самостоятельно распознать заболевание невозможно.

Пульмонолог отметил, что в настоящее время многие россияне жалуются на кашель, лихорадку, повышение температуры до +40 градусов, боль в горле и заложенность носа.

«Мы справляемся с болезнью вне зависимости от того, была она вызвана вирусом или бактерией. Призываю людей не поддаваться панике», — сказал Новиков в беседе с Lenta.Ru.

Специалист призвал доверять врачам и не настаивать на выполнении компьютерной томографии (КТ) легких при первых же симптомах заболевания. Он уточнил, что КТ необходимо делать в том случае, если за первые пять дней болезни не наступило облегчение и нужно исключить осложнение в легких.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест, сообщает телеканал «Звезда».

В свою очередь, департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о якобы массовых случаях заболевания гриппом и скрытой пневмонией среди школьников, сообщает телеканал «360».

В ведомстве уточнили, что на данный момент в Москве наблюдается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего сезона. Уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей. Так, доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона, передает RT. Доля несовершеннолетних с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период.

Однако в депздраве уточнили, что в отдельных случаях действительно были введены ограничительные мероприятия. Так, на карантин по острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппу выведено около 1% дошкольных групп и столько же классов, передает агентство городских новостей «Москва».

Там также напомнили, что своевременная вакцинация является единственно надежной защитой от гриппа и его последствий.