Рамирес пообещал стать «сильнее и жестче» перед боем с Гукасяном

Американский боксер Джемини Рамирес заявил, что планирует стать «сильнее и жестче» перед поединком с россиянином Эдгаром Гукасяном, который пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря. Об этом он заявил 13 декабря в разговоре с корреспондентом «Известий».

Он отметил, что раньше много спарринговал перед поединками, но приехав в Россию, «просто расслабился», так как не хочет лишний раз травмировать себя. Поэтому будет просто бегать и «тренироваться на груше».

По словам американца, он не успел посмотреть ни одного боя с российским визави, так как занят собственной подготовкой.

«Мне это и не нужно, потому что я смогу адаптироваться. Что бы он ни выкинул, я могу стать сильнее и жестче, так что я готов», — отметил Рамирес на открытой тренировке.

В свою очередь боксер, чемпион WBA Asia South Гукасян в ходе открытой тренировки «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 12 декабря заявил, что подготовку к поединкам надо воспринимать как любимую работу. Отметив, что тренироваться больше двух раз в день — это «неэкономно».

Днем ранее Гукасян на пресс-конференции, приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон», рассказал о своей форме перед поединком с Рамиресом. Он отметил, что всегда находится в тонусе.

Тогда же американец рассказал о том, как готовился к бою с Гукасяном. Рамирес сообщил, что он работал над техникой, выносливостью, акцентировал внимание на беге.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон, в соглавном — Павел Шульский и Джейсон Гаверн.

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Оппонентом Гукасяна станет Рамирес, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.