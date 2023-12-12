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Боксер Гукасян назвал тренировки любимой работой

Гукасян перед боем с Рамирезом: тренировки — это любимая работа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян в ходе открытой тренировки «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил, что подготовку к поединкам надо воспринимать как любимую работу.

По словам спортсмена, тренироваться больше двух раз в день — это «неэкономно». Сам он занимается шесть раз в неделю, в комплекс входят утренняя разминка, легкая прогулка и полноценная тренировка.

«Надо относиться к этому как к работе, как к любимой работе, и получать удовольствие от процесса», — подчеркнул боксер.

Накануне Гукасян на пресс-конференции, приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон», рассказал о своей форме перед поединком с американцем Джемини Рамирезом. Он также отметил, что всегда находится в тонусе.

В этот же день американец рассказал о том, как готовился к бою с Гукасяном. Рамирез сообщил, что он работал над техникой, выносливостью, акцентировал внимание на беге.

11 декабря боксер Михаил Алоян указал, что 33-летний Гукасян должен соблюдать режим и правильно питаться, чтобы подойти к бою с Рамирезом в хорошей форме. По его словам, ключом к успеху в таком возрасте является дисциплина.

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Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон, в соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом Гукасяна станет Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.

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