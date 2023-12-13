Два человека погибли при столкновении «Волги» с молоковозом под Ртищевом
Под Ртищевом в Саратовской области в результате столкновения молоковоза с легковым автомобилем погибли два человека. Об этом начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин сообщил в своем Telegram-канале.
Авария произошла днем 13 декабря недалеко от села Шило-Голицыно. По данным ГИБДД, столкнулись молоковоз MAN под управлением 40-летнего мужчины и «Волга».
В результате ДТП погибли двое 21-летних молодых людей, находившихся в легковушке. Как уточняет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оба погибших являются жителями Пензенской области. Также в аварии пострадал водитель грузовика — он получил ушиб грудной клетки, но от госпитализации отказался.
Обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливаются.
Этим же утром два легковых автомобиля столкнулись на трассе Томск – Мариинск в Томской области. Один человек погиб, трое получили травмы.