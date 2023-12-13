Один человек погиб в ДТП на трассе в Томской области

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Томск – Мариинск утром 13 декабря в Томской области. Один человек погиб, трое получили травмы.

Авария произошла в районе села Воронино. По предварительной версии, 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с машиной Hyundai i30, за рулем которой находилась 42-летняя женщина. Об этом пишет РИА «Томск».

Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия. Пассажир «ВАЗа», а также водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу.

В Амурской области 11 декабря водитель грузовика «КамАЗ» допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. Автомобилист и его пассажир погибли. Еще один пассажир доставлен в больницу.