Два человека погибли при опрокидывании «КамАЗа» в Приамурье
В Амурской области в результате опрокидывания грузового автомобиля «КамАЗ» два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 11 декабря на 48-м км автодороги Тында – Ларба в Тындинском округе. Грузовик «КамАЗ» под управлением 53-летнего мужчины съехал с проезжей части и опрокинулся.
В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир погибли. С различными травмами в больницу доставлен 26-летний пассажир, его госпитализировали.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Как уточняет Амурская служба новостей, в расследовании будут участвовать представители Федерации профсоюзов Амурской области.
8 декабря два грузовика столкнулись на дороге Жигалово – Казачинское в Иркутской области. Один человек получил смертельные травмы.