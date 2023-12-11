Один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками в Иркутской области
Два грузовика столкнулись на дороге Жигалово – Казачинское в Иркутской области. Один человек получил смертельные травмы.
Авария произошла на территории Жигаловского района. По данным ИА IrkutskMedia, водитель автомобиля «КамАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком, который двигался впереди в попутном направлении.
В результате аварии погиб 43-летний пассажир «КамАЗа». По факту ДТП проводится проверка.
В Ханты-Мансийском автономном округе автомобили Kia и «УАЗ» столкнулись на дороге Нижневартовск — Радужный. Погибли водитель иномарки и три его пассажира. Два человека получили травмы.