Аналитик оценил снижение доли иностранных держателей гособлигаций США

Доля иностранных держателей UST (государственных ценных бумаг, гособлигаций США. — Ред.) снизилась с 43% в 2012 до 29% на конец III квартала 2023 года, рассказал «Известиям» 13 декабря аналитик Freedom Finance Global Тимур Лебедев.

При этом он обратил внимание на то, что с 2020 года доля иностранных держателей почти не менялась, держась в районе 29–31%.

«В остальном, как будут вести себя иностранные держатели, — важный и открытый вопрос на следующий год. В частности, интересует будет ли расти спрос с их стороны на фоне перспектив снижения ставок на ближнем участке кривой в следующем году», — отметил он.

По его словам, перспективы снижения ставок должны вызывать желание у иностранных инвесторов зафиксировать высокие доходности пока они не снизились. Если притока не будет, это может указывать на дальнейшее структурное падение спроса на американские государственные ценные бумаги, в том числе связанное с ухудшением фискальной ситуации в США и геополитическими трениями.

«В 2024 году планируется большой объем размещений UST — $2,5 трл. Рост предложения UST один из факторов из-за которого мы не ожидаем сильного снижения доходностей по дальним бумагам. Если иностранные инвесторы не будут абсорбировать долю предложения, то это дополнительный негативный фактор для цен UST. Думаем, что, если повышательное давление на доходности UST будет слишком сильным, ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) может раньше сократить или остановить программу QT (программу количественного ужесточения. — Ред.). Напомню, что вторым крупнейшим держателем UST после иностранных инвесторов, является Федрезерв», — заключил Лебедев.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что Россия в сентябре почти в два раза увеличила объем вложений в госдолг США по сравнению с августом. Согласно отчету минфина США, портфель американских гособлигаций увеличился с $31 млн до $73 млн.