В Госдуме предложили давать дополнительные выходные для диспансеризации

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставлять россиянам по два выходных дня для ежегодной диспансеризации. Письмо с соответствующей инициативой он направил заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой.

Политик отметил, что по плану правительства к 2024 году профилактическими осмотрами должно быть охвачено не меньше 70% жителей страны. В прошлом году этот показатель составил всего 35,3%, при этом больше половины из прошедших диспансеризацию — это дети и пенсионеры.

«Мы считаем, что следить за здоровьем нужно в любом возрасте. Поэтому предлагаем давать по два выходных каждый год на медицинское обследование всем сотрудникам», — цитирует депутата Lenta.Ru.

Согласно российскому законодательству, в настоящее время работодатели обязаны предоставлять один выходной в год для диспансеризации только сотрудникам старше 40 лет. Пенсионерам и людям предпенсионного возраста полагается два выходных, а работники от 18 до 39 лет могут взять один оплачиваемый день раз в три года.

«До 40 лет люди работают на износ и обращаются к врачу, только если им нужна неотложная помощь. В итоге потом на осмотрах вылезают запущенные болезни. Чтобы этого избежать, нужно настроить здравоохранение на профилактику и раннее выявление заболеваний», — предлагает парламентарий.

По мнению Даванкова, также нужно поощрять медиков, которые выявили онкологическое заболевание у пациента во время диспансеризации. Он добавил, что такие стимулирующие выплаты специалистам ни разу не индексировались с 2020 года. Парламентарий предложил проиндексировать выплаты на уровне не ниже официальной инфляции.

«Раннее выявление рака может спасти человеку жизнь. Такая работа должна оплачиваться достойно. Чем больше денег мы выделим на выявление и профилактику, тем меньше потратим на лечение осложнений на поздних стадиях», — заключил он.

Ранее, 1 декабря, Голикова объявила на открытии Национального конгресса «Национальное здравоохранение – 2023», что в России в 2024 году намерены ввести диспансерное наблюдение за работниками, передает RT. Вице-премьер добавила, что такое наблюдение может быть организовано посредством заключения работодателя соответствующего договора с медучреждением либо медицинским подразделением самого предприятия, сообщает телеканал «360».

По ее словам, в программе также предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья, передает НСН.

Ранее в тот день президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам конгресса заявил, что задачам развития медицины государство придает приоритетное значение, однако нерешенные вопросы еще остаются. Он также поблагодарил врачей, фельдшеров и других медработников, которые, рискуя жизнью, спасают и выхаживают российских военнослужащих в зоне спецоперации.