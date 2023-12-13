Подмосковная ГИБДД устранила технический сбой
Госавтоинспекция Московской области возобновила оказание государственных услуг в полном объеме, технические неполадки устранены, сообщили 13 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.
«Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день Госавтоинспекция Московской области приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав из-за технического сбоя. Позднее в ведомстве уточнили, что неполадки связаны с переходом на новый ресурс, который начался в начале декабря.
Ранее, 12 декабря, о техническом сбое также сообщала Госавтоинспекция Москвы. Уточнялось, что из-за неполадок были временно приостановлены регистрация автомобильных номеров и выдача водительских прав. Позднее в тот же день работа ведомства была восстановлена.