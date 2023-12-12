В Москве восстановили выдачу прав и регистрацию авто после сбоя
Регистрация автомобильных номеров и выдача водительских прав в Москве восстановлены после сбоя. Об этом 12 декабря сообщила Госавтоинспекция столицы.
«В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах», — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Также уточняется, что по мере восстановления работоспособности систем информация будет обновляться.
О сбое в системе регистрации авто и выдаче прав стало известно ранее в этот же день, 12 декабря. Специалисты работают над выяснением и устранением причин сбоя.