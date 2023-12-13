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Экс-глава МИД Австрии заявила о застое в дипломатии между РФ и Европой

Кнайсль: в отношениях между РФ и ЕС наблюдается дипломатический застой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия в настоящее время сталкивается с ключевыми проблемами в геополитике, и роль дипломатии в этом вопросе сейчас находится под пристальным вниманием. Но в отношениях между многими столицами Евросоюза (ЕС) и Москвой сейчас наблюдается дипломатический застой, об этом 13 декабря заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем выступлении на Екатерининском форуме, к которому она присоединилась по видеосвязи из Санкт-Петербурга.

«Может быть, я буду немного критичной, даже ревизионисткой. Ибо дипломатия по-настоящему происходит только между суверенами. И сегодня — патовая ситуация в международных отношениях на всех уровнях, будь то с США или КНР, но самый главный тупик на самом деле с ЕС», — отметила Кнайсль.

Такая обстановка вскрывает фундаментальную проблему отсутствия диалога, уважения, взаимоуважения и умения слушать друг друга, отмечает дипломат. Для того чтобы практиковать это мастерство, достичь высокого уровня, всë, что требуется от дипломата, — это проявлять уважение, повышать свою квалификацию и умение поставить себя на место своего визави или конкурента, даже на место своего противника и врага, заявила она.

«И если вы посмотрите на этот дипломатический застой между многими столицами ЕС и Москвой, вы увидите тотальное отсутствие этого подхода. Подхода, когда вы должны сохранять связь, уважительный постоянный обмен контактами, идеями», — заметила Кнайсль.

Бывшая глава МИД также указала, что наблюдает девальвацию самого понятия дипломатии в обществе, что становится уже неуместным.

«Недавно я увидела здесь, на улице Чайковского в Санкт-Петербурге, «Посольство красоты». Это всего лишь один миленькой такой пример, что все хотят использовать эти термины — «дипломатия» и «посольство», однако это уже слишком. Когда вы используете эти слова слишком часто, они становятся ревизионистскими. Я думаю, мы должны быть осторожны с этим», — считает она.

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До этого, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля со встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ и их отказ встречаться с российской стороной говорит об их страхе любого честного разговора. Они «просто трусы, поскольку боятся любого честного разговора с фактами на руках», заявил министр.

14 октября замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением. Он отметил, что в данный момент обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела. И серьезнейший кризис с вовлечением ядерных держав на европейском пространстве на фоне агрессивной риторики Запада разразился по вине именно западных стран.

23 ноября сообщалось, что бывшей главе МИД Австрии присвоили звание посла российского образования и науки. Церемония награждения состоялась в Минобрнауки РФ в Москве. На ней Кнайсль высказалась о нападках на русскую культуру и артистов за границей, назвав ситуацию скандальной и отметив невозможность запрета культуры и науки России. Данная ситуация связана с упрямой идеологической позицией и «подростковой ментальностью» политиков стран ЕС, считает Кнайсль.

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