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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль стала послом образования и науки РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывшей главе МИД Австрии Карин Кнайсль присвоили 23 ноября звание посла российского образования и науки. Церемония награждения состоялась в этот день в Минобрнауки РФ в Москве.

«В последние два года я преподавала в Москве и немного в Санкт-Петербурге. И могу сказать, что наши обсуждения на занятиях со студентами в России сильно отличаются от таковых в Европе. Я преподавала в Германии, Австрии и Франции. К сожалению, академические дебаты в последние годы стали в Германии исключительно идеологическими, всё делится только на белое и черное, никаких полутонов», — рассказала «Известиям» Кнайсль.

По ее словам, в ходе обсуждения тех же тем российские студенты проявляют уважение к чужому мнению, а в целом они демонстрируют усердную работу.

Экс-министр назвала нападки на русскую культуру и артистов за границей скандалом, отметив невозможность запрета культуры и науки РФ. Данная ситуация связана с упрямой идеологической позицией и «подростковой ментальностью» политиков стран Евросоюза (ЕС), считает Кнайсль.

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Комментируя события последних недель, она назвала рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры о присоединении Украины к ЕС «нелепостью» и «сюрреализмом». По мнению бывшего министра иностранных дел Австрии, некоторые страны ждут возможности вступления в ЕС уже много лет, и объединение рискует нарушить доверие к себе, нарушив эту очередь. Помимо этого, Кнайсль указала на значительный уровень коррупции на Украине.

В свою очередь, оценивая меры правительства Финляндии по закрытию российско-финской границы, экс-глава австрийского МИД назвала их ударом по большей части населения скандинавской страны.

Ранее, 17 ноября, президент России Владимир Путин заявил на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, что русскую культуру невозможно отменить или сделать вид, что она не существует. Он призвал гордиться ее достижениями, брать лучшее из разных стран, но не забывать о корнях.

Консорциум по реализации программы «Послы российского образования и науки» был создан 15 февраля в Минобрнауки, его подписали семь российских вузов. Председателем консорциума был избран президент РУДН Владимир Филиппов.

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