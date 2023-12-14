«Отдыхать полтора-два месяца — это очень много»

На прошлой неделе российский футбольный сезон ушел на зимнюю паузу. В национальном чемпионате лидирует не петербургский «Зенит». Фаворит первенства, победитель пяти предыдущих розыгрышей после 18 туров расположился лишь на втором месте, отставая на два очка от «Краснодара». В интервью «Известиям» итоги первой части сезона для сине-бело-голубых подвел полузащитник команды Алексей Сутормин, который также прокомментировал недавние матчи в снегопад и оценил вероятность своего ухода из клуба из-за недостаточного игрового времени в Питере.

«Мы отыграли большое отставание, и это большой плюс для нас»

— Как оцените прошедшую часть сезона для «Зенита» по пятибалльной шкале?

— Думаю, в конце на четверку выправили.

— Нет паники от того, как «Краснодар» вцепился в борьбу за первое место?

— Да не было никакой паники и нет. Рабочая ситуация.

— В середине осени, когда у «Зенита» была победная серия, казалось, что вы постепенно набираете ход, а «Краснодар» стал паниковать, терять очки. Но недавнее ваше поражение от «Локомотива» (1:3) породило сомнения в ваших перспективах в борьбе за золото.

— Ну у вас, может, породило (смеется). А у нас нет сомнений. Всё в футболе бывает — не всегда удается выиграть. Так что наша задача не меняется — работать. И при должной работе результат обязательно будет хорошим.

— Всё равно многие уже привыкли, что к зимней паузе «Зенит» создает себе комфортный отрыв от конкурентов и, по сути, убивает интригу в борьбе за чемпионство. Удивлены, что сейчас не так?

— Привычка — дело неплохое (улыбается). Но всё бывает в первый раз. Футбол тем и интересен, что случаются какие-то непредсказуемые моменты. Интрига сохраняется в том виде, который сейчас есть. Посмотрим, что будет в весенней части чемпионата.

— Если оценивать уже по прошествии более полугода, то на «Зените» сказались уход Малкома, Далера Кузяева и отсутствие Вендела на сборах и в первых матчах сезона?

— Естественно, сказались. Но опять же: всегда кто-то приходит, кто-то уходит. Надо отдельно сказать, что нам удалось вовремя сплотиться. И вспомните то расстояние, которое было между нами и «Краснодаром» еще два месяца назад (семь очков. — «Известия»), и посмотрите, какое теперь. Мы отыграли большое отставание, и это большой плюс для нас.

«В этом сезоне тренерский штаб делает выбор в пользу других футболистов»

— Какие впечатления от недавнего матча с «Локомотивом» в условиях снегопада, когда поле с трудом расчистили для игры?

— Думаю, это нормально. Не в первый раз в таких условиях играем. Всё в рамках регламента. Надо сказать большое спасибо «Локомотиву» за то, что его работники подготовили поле. Был очевиден контраст по сравнению тем, что было в тот же день в Москве на матче между ЦСКА и «Ростовом». В нашем матче с «Локомотивом» поле было в оптимальном состоянии для этого времени года и той погоды. Так что ничего футболу не мешало.

— Вы говорите, что не в первый раз играете в таких условиях. Но это разве нормально, что приходится выходить на поле в мороз или снегопад?

— Календарь есть календарь. Когда я играл в «Оренбурге», у нас бывала температура –15 градусов. И игру отменяли. Что с этим поделаешь? Есть расписание, которое надо стараться соблюдать.

— Календарь можно составлять по-другому. Например, как во времена системы «весна – осень», заканчивать играть в середине или конце ноября.

— Не я составляю календарь — не мне его комментировать (улыбается).

— Разве плохо было год назад, когда из-за чемпионата мира в Катаре сезон в России прервался в ноябре? Почти не пришлось играть на холоде, еще и в отпуск пораньше ушли.

— Тут тоже есть своя специфика. Подготовка к сборам более длинная. Год назад нам пришлось полтора-два месяца отдыхать — это тоже очень много. К сожалению, идеальных вариантов тут нет. Так что есть календарь — его надо соблюдать. Если есть люди, которые за всё это отвечают и они решат что-то поменять, то мы будем играть в других условиях.

— В этом сезоне вы ни разу не играли в стартовом составе в матче чемпионата. Да и на замену не часто выходили. Когда эта ситуация станет для вас критической и заставит задуматься о смене клуба?

— Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.

— Вы достаточно универсальный футболист, можете сыграть на нескольких позициях: в средней линии, на фланге и даже на краю обороны. Почему ни на одной из них в последнее время не востребованы в основе «Зенита»?

— Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что этот выбор надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет.

— Еще летом много было разговоров о вероятности вашего перехода в ЦСКА, во многом из-за личности главного тренера армейцев Владимира Федотова, с которым вы работали в «Оренбурге». Он с вами общался на эту тему?

— По поводу перехода — нет, не вел. У нас хорошие отношения, можем пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, но по поводу перехода разговоров не было.