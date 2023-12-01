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Без пары воз: готов ли «Локо» к игре с «Зенитом»

Железнодорожники лишились из-за дисквалификаций главного тренера и капитана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Предпоследний тур перед зимней паузой в чемпионате России по футболу несет в себе ряд интриг. Особенно с учетом того, что некоторые команды на ровном месте потеряли своих лидеров. Накануне 17-го тура КДК РФС дисквалифицировал на три матча лидера «Краснодара» Джона Кордобу за неприличный жест, показанный по ходу прошлой игры с «Уралом» (1:2), поражение в котором лишило «быков» лидерства в РПЛ. На первое место вышел петербургский «Зенит» — он едет в гости к московскому «Локомотиву», также потерявшему ключевых людей. Московский «Спартак» встретится в гостях с грозненским «Ахматом». Столичное «Динамо» примет дома казанский «Рубин», а столичный ЦСКА сыграет на своем поле с «Ростовом».

«Локомотив» – «Зенит»

Накануне этого противостояния серьезные потери понес «Локомотив». 30 ноября КДК РФС дисквалифицировал на два матча главного тренера команды Михаила Галактионова и на одну игру капитана красно-зеленых Дмитрия Баринова. Это стало следствием инцидента по окончании предыдущего матча чемпионата, когда железнодорожники сыграли в гостях вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:3, в самой концовке ведя 3:1.

Баринов обратился к главному арбитру матча Василию Казарцеву, назвав его позором российского футбола. А Галактионов нецензурно прокомментировал итоги встречи. Вероятно, оба были недовольны назначением в ворота «Локо» пенальти на последних секундах — с него «Крылья» и сравняли счет.

Также из-за неподобающего поведения по окончании той игры на два матча дисквалифицирован тренер вратарей команды Заур Хапов. Отсутствие ключевых лиц «Локо» делает незавидным их положение в матче с «Зенитом», который и без того казался фаворитом. Особенно после того как по итогам прошлого тура впервые в этом чемпионате вышел в лидеры.1

— Отсутствие таких ключевых людей, как главный тренер и капитан команды, не может не сказаться на игре против действующего чемпиона и лидера, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец. — У железнодорожников и так в этом сезоне немало игровых проблем, из-за которых они застряли в середине таблицы и не могут подобраться к лидерам даже на серии победных матчей. А отсутствие Галактионова и Баринова значимо, поскольку оба могут по ходу матча выполнить направляющую роль, произвести какие-то коррективы с бровки или, как Баринов, на поле. Кроме того, их нервозность передается остальной команде. На этом фоне «Зенит» слишком уверенно себя чувствует, чтобы не воспользоваться такими проблемами у соперника.

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«Динамо» – «Рубин»

Вторая половина осени выдалась крайне успешной для обеих команд. «Динамо» не проигрывает в чемпионате больше двух месяцев и шесть матчей подряд. Это позволило подопечным Марцела Лички выйти на третье место. Еще одним успехом стала на этой неделе домашняя победа над «Зенитом» (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка России.

Теперь бело-голубым придется принимать у себя дома казанский «Рубин», который только в прошлом сезоне вернулся в РПЛ и провалил старт нынешнего чемпионата. Но с октября подопечные Рашида Рахимова показывают крайне неожиданные результаты — пять побед в шести матчах при одной ничьей. Они играют неброско, больше от обороны, поэтому побеждают с минимальным счетом. Но это позволило казанцам подняться на седьмое место с отставанием в три очка от третьего.

— Будет крайне непредсказуемый матч, поскольку команды играют в противоположных стилях, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — «Рубин» хорош в обороне, очень организован и способен выжать максимум из любого момента впереди. За счет этого сейчас идет в верхней части турнирной таблицы. И может подловить на ошибках «Динамо», которое очень хорошо при Личке играет в атаке, но имеет проблемы в обороне. Хотя в последних матчах команда становится всё более сбалансированной, играет всё увереннее, поэтому может избежать тех проблем, что испытывают в матчах против Казани другие клубы.

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«Ахмат» – «Спартак»

«Спартак» вроде бы начал выходить из кризиса в последних матчах чемпионата, но в середине этой недели испортил впечатления от результатов последних игр выездным поражением от «Оренбурга» (0:1) в Кубке России. Хотя в РПЛ красно-белые по-прежнему идут четвертыми с хорошими шансами побороться за медали.

На этом фоне «Ахмат» кажется крайне удобным соперником, поскольку грозненцы тотально проваливают вторую половину осени. В августе после смены главного тренера они имели длинную беспроигрышную серию. Но осенью подопечные Мирослава Ромащенко проиграли в чемпионате шесть матчей из восьми при двух ничьих. И теперь идут 14-ми, оторвавшись от зоны вылета всего на одно очко.

— Если «Спартак» не будет валять дурака на поле, то спокойно победит в Грозном, — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Трудно сказать, что случилось с «Ахматом» после удачного начала работы Ромащенко. Но сейчас команда не похожа на себя. И непонятно, что может противопоставить даже такому проблемному «Спартаку», как нынешний. Поэтому команде Гильермо Абаскаля надо просто не расслабиться, сыграть в свою силу и не наделать глупостей на поле. Тогда победа будет за ними.

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ЦСКА – «Ростов»

Эти команды сыграли между собой в середине недели в Кубке России. ЦСКА добился выездной ничьи 1:1. И теперь сыграет с ростовчанами дома в чемпионате. Оба коллектива крайне нестабильны в последнее время. Тем не менее «Ростов» сумел подняться в первую десятку, хотя еще полтора месяца назад перед ним маячила перспектива борьбы за выживание. А армейцы по-прежнему находятся недалеко от первой тройки и способны вернуться к борьбе за медали.

— У команд равные шансы на победу — у них есть свои проблемы и свои преимущества друг перед другом, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — У ЦСКА лучше поставлена игра, но есть кадровые проблемы. Из-за этого почти отсутствует скамейка, главный тренер команды Владимир Федотов не имеет возможности ротировать состав, усиливать игру по ходу матча за счет замен. У «Ростова» с этим получше, хотя класс основных футболистов ниже, но за счет самоотдачи и организации игры команда Валерия Карпина способна набрать очки в Москве.

В предстоящем туре пройдут еще четыре матча. Воронежский «Факел» примет дома калининградскую «Балтику», «Сочи» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов», екатеринбургский «Урал» приедет в гости к «Пари Нижний Новгород», а «Краснодару» предстоит в родных стенах встречаться с «Оренбургом».

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