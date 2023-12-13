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Писатель Бегбедер пожаловался на плохие условия в полицейском участке

Le Figaro: Бегбедер пожаловался на еду в полицейском участке и на парковку
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Фото: ТАСС/Zuma
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Задержанный в рамках расследования об изнасиловании французский писатель Фредерик Бегбедер пожаловался на плохие условия в полицейском участке. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила газета Le Figaro.

По информации издания, автор провел в комиссариате несколько часов, где ему не понравилось куриное карри, которым его кормили. По мнению писателя, оно было сухим. Кроме того, рядом с участком было мало парковочных мест, поэтому машину забрали на штрафстоянку.

«Я хотел бы поблагодарить сотрудников полицейского участка за то, что они приняли меня в своем помещении. Однако есть два вопроса: куриное карри было сухим, и моя машина оказалась на штрафстоянке на несколько часов», — передает Le Figaro его слова.

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Бегбедер был взят под стражу 12 декабря в округе По (Атлантические Пиренеи) в связи с предварительным расследованием факта «изнасилования». Как стало известно газете Le Figaro в прокуратуре, жалоба была подана 23 июля 2022 года.

Согласно источнику, близкому к делу, подавшая иск женщина утверждала, что провела ночь с писателем в июле 2022 года. За эту ночь у нее якобы был один согласованный половой акт. Когда она спала, писатель позволил себе второй, не согласованный с нею половой акт. За него дама и намерена наказать Бегбедера.

Позже 12 декабря писателя допросили в полиции. Затем его отпустили под «презумпцию невиновности», поскольку он отрицает все обвинения, а его адвокат запросил дополнительные материалы.

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