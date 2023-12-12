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Francebleu узнала об аресте писателя Фредерика Бегбедера

СМИ: писатель Фредерик Бегбедер арестован по подозрению в изнасиловании
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luc Nobout
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Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован в полицейском участке По (департамент Перенеи Атлантические) в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании. Об этом 12 декабря сообщила радиостанция France bleu.

Прокурор департамента подтвердил, что писатель находится под арестом. Его арестовали после допроса, который начался в 9:00.

По факту изнасилования ведется предварительное расследование. Заявление подала в полицию молодая женщина. Со слов девушки, она занималась сексом с писателем в первый раз по обоюдному согласию. Однако второй половой акт был без ее согласия, уточнила заявительница. События происходили в номере отеля, название которого не разглашается.

Славу одного из самых интересных современных французских писателей Фредерику Бегбедеру принесли романы «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Рассказики под экстази», «Романтический эгоист», а также «99 франков», ставший лидером книжных продаж 2000-го года во Франции.

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В ноябре апелляционный суд в США снова встал на сторону футболиста сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и отклонил апелляцию адвоката модели Кэтрин Майорги в возобновлении ее гражданского иска по делу об изнасиловании. Адвокат модели потребовал от суда возобновить производство по иску, поданному еще в 2018 году.

Ранее, летом 2022 года, сообщалось, что суд США отклонил иск Майорги к Роналду по делу об изнасиловании. Как заявила окружной судья Дженнифер Дорси в Лас-Вегасе, иск был отклонен, так как адвокат модели, Лесли Марк Стовалл, в ходе процесса использовал «украденные» конфиденциальные документы.

В 2010 году адвокаты Роналду договорились с моделью о денежной компенсации в обмен на отсутствие претензий после связи с ним в отеле в Лас-Вегасе. Оба фигуранта признают, что между ними была близость, однако Майорга заявляет об изнасиловании, а Роналду это категорически отрицает. Модель признала, что уже получила от спортсмена $375 тыс. компенсации. Однако после попыталась доказать, что была не способна разобраться в условиях соглашения. И далее, по данным СМИ, уже пыталась получить от португальца £56,5 млн, или около $79 млн.

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