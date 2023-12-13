Орбан отметил наивность Запада в вопросе изоляции РФ

Лидеры Запада глубоко заблуждаются, когда думают, что президент РФ Владимир Путин мучается бессонными ночами от их нежелания проводить с ним встречи. Соответствующее заявление в среду, 13 декабря, сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner.

«Та игра, которую ведут западные политики, думая, что встреча или невстреча с ними несет какое-то моральное содержание, — это полное непонимание международной политики», — заявил венгерский премьер.

По его словам, лидеры Запада думают, что президент РФ мучается бессонными ночами из-за раздумий, почему западные политики с ним не встречаются. Однако это демонстрирует лишь их непонимание реалий, подчеркнул Орбан.

«Политика — это о результатах, о последствиях и действительности для многих миллионов людей. Поэтому если нет совершенно невообразимой причины, всегда надо встречаться, всегда надо вести переговоры, на каком-то уровне всегда надо поддерживать связь, чтобы можно было закончить конфликты», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

4 декабря президент РФ заявил, что Россия готова к конструктивному партнерству с любыми странами, у Москвы нет враждебных намерений. Путин также отметил, что активность России в мировых делах будет только нарастать. По его словам, в следующем году стране предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций.

26 октября Орбан заявил, что Венгрия стремится поддерживать открытыми каналы коммуникации с Россией в рамках стратегии Будапешта по достижению мира на Украине и гордится таким политическим курсом.

До этого, 17 октября, у Орбана состоялась встреча с Путиным в Пекине. В ходе нее венгерский политик отметил, что его страна никогда не намеревалась противостоять России. Кроме того, Будапешт заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву и пытаются изолировать ее на международной арене в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля 2022 года.