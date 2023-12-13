МЧС предупредило о метели и ветре до 17 м/с в Москве с 14 по 15 декабря

МЧС России по Москве 13 декабря распространило сообщение о метели и сильном ветре с порывами до 17 м/с 14 и 15 декабря в столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов, в период с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря в Москве прогнозируется снег, сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с, местами метель и снежные заносы», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Помимо этого, предупредили о гололедице на дорогах. В связи с резким понижением температуры МЧС рекомендует управляющим транспортными средствами в неблагоприятных погодных условиях снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями на дороге, а также парковаться вдали от деревьев и избегать внезапных маневров, таких как обгон, перестроение и другие.

Кроме того, важно не оставлять детей без присмотра.

Ранее в этот же день в Москве и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Отмечается, что предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 14 декабря.

Кроме того, 13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее воскресенье, 17 декабря, температура воздуха в Москве будет выше нуля. При этом специалист отметил, что ночью столбик термометра будет еще на отметке в –8…–10 градусов.