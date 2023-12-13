Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Мир
Сын Трампа раскритиковал Украину за кражу денег США
Общество
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Мир
Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»
Общество
SHAMAN выступил в Совете Федерации в честь 30-летия парламента
Мир
Минск указал на попытку Запада изменить конституционный строй Белоруссии
Общество
Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов
Общество
Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников
Общество
Москвичка пыталась купить елку через Telegram и потеряла более 100 тыс. рублей
Общество
Совфед одобрил ужесточение ответственности за передачу телефонов в колонии
Общество
В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления
Экономика
В России доля незаконного оборота молочной продукции снизилась в два раза
Мир
Армения и Азербайджан провели обмен задержанными военнослужащими
Мир
Лавров заявил о провале Запада изолировать РФ на фоне зарубежных визитов Путина
Общество
МЧС предупредило о метели и ветре до 17 м/с в Москве с 14 по 15 декабря
Сюжет:

МЧС предупредило о метели и ветре до 17 м/с в Москве с 14 по 15 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС России по Москве 13 декабря распространило сообщение о метели и сильном ветре с порывами до 17 м/с 14 и 15 декабря в столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов, в период с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря в Москве прогнозируется снег, сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с, местами метель и снежные заносы», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Помимо этого, предупредили о гололедице на дорогах. В связи с резким понижением температуры МЧС рекомендует управляющим транспортными средствами в неблагоприятных погодных условиях снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями на дороге, а также парковаться вдали от деревьев и избегать внезапных маневров, таких как обгон, перестроение и другие.

Кроме того, важно не оставлять детей без присмотра.

«Ваня» может: Москву и Подмосковье завалит снегом
Синоптики прогнозируют метель и самый снежный день за полвека

Ранее в этот же день в Москве и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Отмечается, что предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 14 декабря.

Кроме того, 13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее воскресенье, 17 декабря, температура воздуха в Москве будет выше нуля. При этом специалист отметил, что ночью столбик термометра будет еще на отметке в –8…–10 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023