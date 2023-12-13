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ВС РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районах Марьинки и Клещеевки в ДНР

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Марьинки, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Кирова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

Из техники противника уничтожены два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также орудие Д-20 и гаубица Д-30.

Также отмечено, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии в районах села Клещеевка и поселка Шумы в ДНР отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны противника. Бои происходили в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское. Там противник потерял до 130 военнослужащих.

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До этого, 11 декабря, в Минобороны РФ отмечали, что российская армия отразила за сутки 18 атак ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что Вооруженные силы (ВС) нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военных убитыми и ранеными.

Днем ранее артиллеристы группировки войск «Восток» поразили опорные пункты ВСУ в Клещеевке на южнодонецком направлении. Как уточнили в Минобороны, штурмовые подразделения группировки войск «Восток» постепенно продвигаются вперед на артемовском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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