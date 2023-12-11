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ВС РФ отразили 18 атак ВСУ на донецком направлении за сутки

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российская армия отразила 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки. Об этом 11 декабря сообщило Минобороны РФ.

Вооруженные силы (ВС) нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Противник потерял до 200 военных убитыми и ранеными. Также российские силы уничтожили две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

Кроме того, ВС РФ на южнодонецком направлении нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ у Новомихайловки, Угледара и Макаровки в ДНР. В результате чего противник потерял до 80 военных.

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Накануне артиллеристы группировки войск «Восток» поразили опорные пункты ВСУ в Клещеевке на южнодонецком направлении. Как уточнили в Минобороны, штурмовые подразделения группировки войск «Восток» постепенно продвигаются вперед на артемовском направлении.

До этого, 8 декабря, ВС РФ также успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотников противника в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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