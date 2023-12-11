ВС РФ отразили 18 атак ВСУ на донецком направлении за сутки
Российская армия отразила 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки. Об этом 11 декабря сообщило Минобороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Противник потерял до 200 военных убитыми и ранеными. Также российские силы уничтожили две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.
Кроме того, ВС РФ на южнодонецком направлении нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ у Новомихайловки, Угледара и Макаровки в ДНР. В результате чего противник потерял до 80 военных.
Накануне артиллеристы группировки войск «Восток» поразили опорные пункты ВСУ в Клещеевке на южнодонецком направлении. Как уточнили в Минобороны, штурмовые подразделения группировки войск «Восток» постепенно продвигаются вперед на артемовском направлении.
До этого, 8 декабря, ВС РФ также успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотников противника в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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