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Артиллеристы ВС РФ поразили опорные пункты ВСУ в Клещеевке

Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили опорные пункты ВСУ в Клещеевке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Приморья нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка на южнодонецком направлении. Минобороны РФ 10 декабря показало работу военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По словам артиллеристов Восточной группировки, остатки пехоты противника всё еще цепляются за Клещеевку, пытаясь укрываться в подвалах и полуразрушенных домах. Артиллерия отработала по опорным пунктам ВСУ в населенном пункте перед началом активных действий штурмовых подразделений мотострелков по зачистке населенного пункта.

«Насыпали им семечек полный кулек…», — шутят сами военные.

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии продолжают постепенно продвигаться вперед на артемовском направлении, добавили в военном ведомстве.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
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Ранее, 8 декабря, Вооруженные сил (ВС) РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка. Начальник пресс-центра Южной группировки войск сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 БПЛА противника в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

7 декабря корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, как артиллеристы-реактивщики ВС РФ на артемовском направлении в районе пункта Клещеевка уничтожили опорный пункт ВСУ. В результате атаки очередная группа украинских боевиков попала в плен. Один из пленных, Сергей Дымарчук, сообщил, что российские военные помогли ему после того, как рядом разорвалась граната.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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