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Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция

Президент России ответит на вопросы граждан и журналистов
Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Сегодня, 14 декабря 2023 года, одновременно проходят большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. Президент выйдет в прямой эфир из студии в Москве в 12:00 по московскому времени. Формат мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным» предполагает, что российский лидер будет отвечать на вопросы журналистов и граждан. Россияне могут звонить, писать президенту на горячую линию. Онлайн-трансляция и последние новости прямой линии Путина сегодня — в обновляемом материале «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 11:26
Смотреть трансляцию пресс-конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным в режиме онлайн можно на нашем сайте. Прямой эфир будет в видеоплеере «Известий», размещенном ниже, начало — в полдень по московскому времени.
Сегодня, 11:26
Публикуем кадры из call-центра, куда круглосуточно поступают вопросы Владимиру Путину на прямую линию на прямую линию от россиян. Граждане звонят и пишут отовсюду, в том числе жители новых регионов.
Сегодня, 11:25
Эксклюзивные кадры из Гостиного двора в Москве, где в 12:00 мск начнется прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина, передает корреспондент «Известий».
Сегодня, 11:25
Несмотря на то, что прямую линию с Путиным поступило уже более двух миллионов обращений от граждан, россияне продолжают интересоваться, как написать письмо или смс президенту, каким образом позвонить или записать видеообращение, куда отправлять свое послание. Отвечаем подробно. Обратиться с президенту Российской Федерации можно по телефону 8(800)200-40-40, посредством SMS-сообщения на номер 04040 или через сайт moskva-putinu.ru. Все детали — в нашем видео:
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