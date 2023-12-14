Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция

Сегодня, 14 декабря 2023 года, одновременно проходят большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. Президент выйдет в прямой эфир из студии в Москве в 12:00 по московскому времени. Формат мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным» предполагает, что российский лидер будет отвечать на вопросы журналистов и граждан. Россияне могут звонить, писать президенту на горячую линию. Онлайн-трансляция и последние новости прямой линии Путина сегодня — в обновляемом материале «Известий».