Как задать вопрос президенту на прямой линии. Инфографика
В четверг, 14 декабря, состоится итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году она пройдет совместно с прямой линией, а значит вопросы главе государства смогут задать не только журналисты, но и простые граждане.
Трансляция мероприятия будет идти по федеральным телеканалам. Вопросы принимаются с 1 декабря. Обратиться к президенту можно по телефону 8(800)200-40-40, посредством СМС-сообщения на номер 04040 или через сайт moskva-putinu.ru.
Участниками пресс-конференции станут журналисты федеральных и региональных СМИ. Сбором и обработкой вопросов, заданных в эфире, займутся представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).