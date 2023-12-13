Эксперты рассказали о способе сэкономить на ОСАГО

Стоимость ОСАГО для потребителей рассчитывается на основе базового тарифа умноженного на ряд коэффициентов, сочетание которых носит во многом уникальный характер для конкретного страхователя, сообщили «Известиям» 13 декабря в аналитическом центре Банки.ру. Эксперты изучили продажи ОСАГО на маркетплейсах в 2023 году и рассказали, как сэкономить на полисе.

«Большинство коэффициентов не подвластны влиянию покупателя полиса: невозможно изменить коэффициент бонус-малус (КБМ) или коэффициент возраст-стаж (КВС) конкретного водителя, также немногие решатся менять прописку ради понижения коэффициента территории (КТ)», — пояснили аналитики.

Кроме того, они отметили, что коэффициент мощности (КМ) также редко изменяется за время эксплуатации, и почти всегда в большую сторону: например, тюнинг транспортного средства с увеличением мощности двигателя.

«Потребитель может повлиять на коэффициент ограничений (КО), который определяет перечень допущенных лиц, однако эффект будет обратный. Включение в полис дополнительных водителей скорее увеличит стоимость — в этом случае будет использован максимальный КБМ из списка допущенных водителей, либо, если список не ограничен, будет использовано повышенное значение КО», — сообщили эксперты.

При этом, по их словам, возможность сэкономить может появиться в том случае, если водитель не использует транспортное средство круглый год: коэффициент сезонности (КС) снизит итоговую стоимость страховки.

«На первый взгляд невозможно сэкономить и на базовом тарифе (БТ): коридор значений в текущем году не менялся и это значит, что основа для расчетов в любом месяце этого года оставалась относительно стабильной. Однако страховщики оставляли за собой возможность корректировать этот показатель в зависимости от своих финансовых потребностей, будь то спрос или убыточность. Таким образом, средний чек ОСАГО испытывал заметные колебания от месяца к месяцу, что открывало некоторые возможности для экономии на стоимости полиса, если водителю удавалось застраховать свое транспортное средство в «правильный» месяц», — сообщили аналитики.

Ранее, 24 ноября, в Российском союзе автостраховщиков сообщили «Известиям», что в октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО побила рекорд, достигнув 100 698 рублей. В результате уровень выплат вырос на 22,4% по сравнению со средним значением января 2023 года. При этом общая средняя выплата за 10 месяцев составила 88,3 тыс. рублей — на 17% выше показателя за аналогичный период 2022-го.