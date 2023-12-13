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Эксперты рассказали о способе сэкономить на ОСАГО

Банки.ру: водитель может сэкономить на ОСАГО, если не использует авто круглый год
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Стоимость ОСАГО для потребителей рассчитывается на основе базового тарифа умноженного на ряд коэффициентов, сочетание которых носит во многом уникальный характер для конкретного страхователя, сообщили «Известиям» 13 декабря в аналитическом центре Банки.ру. Эксперты изучили продажи ОСАГО на маркетплейсах в 2023 году и рассказали, как сэкономить на полисе.

«Большинство коэффициентов не подвластны влиянию покупателя полиса: невозможно изменить коэффициент бонус-малус (КБМ) или коэффициент возраст-стаж (КВС) конкретного водителя, также немногие решатся менять прописку ради понижения коэффициента территории (КТ)», — пояснили аналитики.

Кроме того, они отметили, что коэффициент мощности (КМ) также редко изменяется за время эксплуатации, и почти всегда в большую сторону: например, тюнинг транспортного средства с увеличением мощности двигателя.

«Потребитель может повлиять на коэффициент ограничений (КО), который определяет перечень допущенных лиц, однако эффект будет обратный. Включение в полис дополнительных водителей скорее увеличит стоимость — в этом случае будет использован максимальный КБМ из списка допущенных водителей, либо, если список не ограничен, будет использовано повышенное значение КО», — сообщили эксперты.

При этом, по их словам, возможность сэкономить может появиться в том случае, если водитель не использует транспортное средство круглый год: коэффициент сезонности (КС) снизит итоговую стоимость страховки.

«На первый взгляд невозможно сэкономить и на базовом тарифе (БТ): коридор значений в текущем году не менялся и это значит, что основа для расчетов в любом месяце этого года оставалась относительно стабильной. Однако страховщики оставляли за собой возможность корректировать этот показатель в зависимости от своих финансовых потребностей, будь то спрос или убыточность. Таким образом, средний чек ОСАГО испытывал заметные колебания от месяца к месяцу, что открывало некоторые возможности для экономии на стоимости полиса, если водителю удавалось застраховать свое транспортное средство в «правильный» месяц», — сообщили аналитики.

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Ранее, 24 ноября, в Российском союзе автостраховщиков сообщили «Известиям», что в октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО побила рекорд, достигнув 100 698 рублей. В результате уровень выплат вырос на 22,4% по сравнению со средним значением января 2023 года. При этом общая средняя выплата за 10 месяцев составила 88,3 тыс. рублей — на 17% выше показателя за аналогичный период 2022-го.

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