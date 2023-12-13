Украинский священник получил повестку из-за слов «раб Божий»

Священник из Львовской области Украины получил повестку из-за употребления словосочетания «раб Божий» на похоронах военного. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Выдавший повестку военный комиссар объяснил, что испытывает личную неприязнь после похорон сына. Работник территориального центра комплектации (ТЦК) также угрожал священнослужителю «загрузить как собаку», если он не явится в военкомат.

Глава региона Максим Козицкий прокомментировал эту ситуацию и сказал, что мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства другого человека, он не должен перерастать в сведение личных счетов.

«Прошу руководство Львовского областного ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. — Ред.) выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются работниками ТЦК, и дать оценку их действиям», — передает его слова «Страна.ua».

Позже издание сообщило, что Львовский ТЦК опроверг информацию, что мужчина в военной форме, угрожавший священнику, является их сотрудником. Кроме того, в ТЦК добавили, что действия работников военкомата правомерны, так как повестка была выписана заранее, а священник считается военнообязанным.

До этого, 29 ноября, в Днепре на Украине выписали повестку о явке в военкомат 86-летней женщине с медицинским образованием. О получении бабушкой повестки рассказала в социальных сетях ее внучка. Пенсионерка приехала в Днепр из Артемовска (украинское название — Бахмут) в марте 2022 года и оформила временную регистрацию по месту жительства.

13 ноября в Ужгороде 68-летний священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) Дмитрий Сидор получил повестку. По данным СМИ, в его отношении возбуждено уголовное дело о разжигании межконфессиональной розни.

В августе член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил «Известиям», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других государств и отдельных личностей. Так он прокомментировал слова первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка о том, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.