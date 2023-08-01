Украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других стран и отдельных личностей на Украине. Об этом 1 августа «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так он отреагировал на слова первого заместителя министра обороны страны генерала-лейтенанта Александра Павлюка о том, что на Украине усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

«Это свидетельствует о том, что Украина терпит поражение. Это свидетельствует о том, что граждане Украины стали разбираться в причинах конфликта. Они всё с большим недоверием относятся к президенту [страны Владимиру Зеленскому]. Всё больше граждан Украины понимают, что они, в принципе, воюют не за свою свободу. А вообще воевать за свою свободу — это прежде всего надо быть вместе с РФ. Только вместе с Россией у Украины был шанс стать цивилизованным и высокоразвитым государством. Украинцы понимают, что защищают интересы Запада», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что у Запада одна задача — ослабить Россию. А делают они это руками украинцев, а также наемников, число которых, по мнению Цекова, тоже уменьшается.

В конце июня Верховная рада расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

9 марта 2022 года Зеленский подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену, мародерство, диверсии. До этого статья о госизмене предусматривала лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.