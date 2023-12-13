Проект «Московская ходьба» запустили в столице

Бесплатный проект «Московская ходьба» стартовал в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы в среду, 13 декабря.

В рамках проекта все желающие смогут освоить маршруты скандинавской ходьбы и узнать много нового об окружающей среде.

В столичном департаменте спорта отметили, что «необычные тренировки доступны всем желающим вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки», сообщает телеканал «360».

Маршруты проходят по живописным местам города, в том числе по парку «Сокольники», музеям-заповедникам «Царицыно» и «Коломенское», олимпийскому комплексу «Лужники», ВДНХ и другим площадкам.

Во время прогулок можно будет сканировать QR-коды, по ссылкам которых доступны интересные факты о природных и культурных объектах.

Горожанам предлагается изучить описания 100 спортивных и туристических достопримечательностей, пишет «Москва 24». Отмечается также, что заниматься скандинавской ходьбой в условиях современного мегаполиса возможно в любое время года. Зимой такие тренировки станут отличной альтернативой катанию на коньках и лыжах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 13 декабря, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что катки в парках Москвы посетили около 140 тыс. человек с момента открытия 24 ноября. По словам мэра, в текущем зимнем сезоне будут работать семь бесплатных ледовых площадок в парках столицы: «Дубки», «Ангарские пруды», «Митино», «Фили», 50-летия Октября, усадьба «Воронцово», Гончаровский.