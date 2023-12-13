Около 140 тыс. человек посетили катки в парках Москвы с момента открытия

Катки в парках Москвы посетили около 140 тыс. человек с момента открытия 24 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 13 декабря.

«Только в первые выходные после открытия горожане успели прокатиться на коньках почти 30 тыс. раз», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, в текущем зимнем сезоне будут работать семь бесплатных ледовых площадок в парках столицы: «Дубки», «Ангарские пруды», «Митино», «Фили», 50-летия Октября, усадьба «Воронцово», Гончаровский.

Кроме этого будут работать еще 15 платных катков, в том числе в парке «Сокольники», Парке Горького, Бабушкинском и Измайловском парках, саду «Эрмитаж» и в других популярных в столице местах, пишет НСН. За катками будут осуществлять тщательный уход — шлифовать и заливать лед, сообщает телеканал «360».

7 декабря заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в этом сезоне посетителей смогут принять свыше 1,3 тыс. катков. В столице будут доступны 160 открытых катков с искусственным льдом и 1165 с естественным покрытием, отмечает «Москва 24».

1 декабря заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что на фестивальных площадках проекта «Московские сезоны» начали работать бесплатные катки. Кататься можно по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Для этого необходима предварительная регистрация.