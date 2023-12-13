Эксперт объяснил падение курса юаня

Рубль укрепляется по отношению к китайской валюте на ожиданиях повышения ключевой ставки Центральным банком РФ, рассказал «Известиям» 13 декабря руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский.

Ранее этим утром юань опустился ниже 12,5 рубля впервые с начала декабря, но, согласно данным сайта Мосбиржи, к 12:37 достиг 12,52 рубля.

«За пять последних дней курс рубля к китайскому юаню укрепился более чем на 4%, пробив психологический уровень поддержки 12,5 пункта. На мой взгляд, краткосрочный тренд (с 6 декабря) падения китайской валюты обусловлен ожиданиями повышения ставки Центральным банком на очередном заседании 15 декабря», — сказал Переславский.

Эксперт предположил, что ставка будет повышена сразу на 1,5–2%. По его мнению, в результате продолжится укрепление российской национальной валюты.

«В этой связи укрепление рубля в конце 2023 года и в начале 2024 года продолжится до уровня 12,3 пункта. Боковой тренд в диапазоне 12,3–12,7 пункта сохранится и в первом квартале 2024 года. В целом хотел бы отметить, что рубль растет и по отношению к основным мировым валютам — евро, доллар, фунт стерлингов, франк, — и эта тенденция на этой неделе сохранится», — заключил он.

Накануне управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков привел «Известиям» прогноз, согласно которому до конца I квартала 2024 года курс американской валюты может находиться на уровне 90–100 рублей за доллар. При этом он не исключил, что в дальнейшем доллар может подняться до 100–110 рублей.