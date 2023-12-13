Зеленский прибыл в Норвегию с незапланированным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Осло с ранее необъявленным визитом. Об этом 13 декабря сообщило агентство Reuters.

Ранее в этот день правительство Норвегии сообщило на своем сайте, что Зеленский встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре для обсуждения совместной работы в области обороны и безопасности, а также дальнейшей поддержки Украины.

Помимо этого, президент Украины посетит саммит Северных стран, в котором примут участие лидеры Норвегии, Финляндии, Исландии, Дании и Швеции.

«Я с нетерпением жду наших конструктивных переговоров. Норвегия продолжит поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы предоставляем целевую долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию», — сказал Стёре.

После саммита будет организована пресс-конференция.

Ранее, 11 декабря, Норвегия и Великобритания создали коалицию для помощи Украине на море. Коалиция будет поставлять киевскому режиму военные корабли. Отмечалось, что в долгосрочной перспективе это поможет Киеву трансформировать свой военно-морской флот, сделав его более «совместимым с западными союзниками, более совместимым с НАТО и укрепив безопасные позиции в Черном море».

В тот же день в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что эта инициатива не изменит ситуацию для Киева.

При этом еще в конце октября власти Норвегии отмечали возможное сокращение военной помощи Киеву из-за проблем с электроэнергией на крупнейшем военно-промышленном заводе страны Raufoss.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.