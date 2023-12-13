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Политолог заявил о глупом положении Европы из-за разрыва связей с Россией

Политолог Мезюхо: Европа ставит себя в глупое положение из-за разрыва связей с РФ
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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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В дальнейшем в Европе будет всё больше и больше «глупых» ситуаций из-за решения ограничить экономические связи с Россией. Об этом 13 декабря «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее в этот день старший научный сотрудник DIIS (Датского института международных исследований) Флемминг Сплидсбоэль выразил мнение, что соглашение о рыболовстве между Фарерскими островами и Россией поставило Данию в глупое положение.

Соответствующее соглашение стороны пересматривают ежегодно, и по результатам последнего пересмотра РФ и Фареры приняли решение продлить договор на 2024 год. По словам Сплидсбоэля, прошлые этапы продления договора не привлекали особого внимания общественности, но теперь ситуация изменилась ввиду курса стран Запада на разрыв отношений с Россией, которому в том числе следует и Копенгаген.

Мезюхо указал на то, что не Россия начала эту «санкционную истерию», не Россия выдала массу незаконных санкции, которые призваны ограничивать развитие одной из ведущих сторон международных отношений — экономику.

«Я думаю, что вот таких инцидентов, таких ситуаций в дальнейшем будет только больше, потому что РФ слишком большая, чтобы вычеркнуть ее из мирового рынка. Нельзя игнорировать самую большую державу на планете и делать вид, что это игнорирование не ударит по тому, кто инициировал различного рода антироссийские санкции и ограничения. В конце концов Европа всегда будет платить деньгами за свою антироссийскую политику. Поэтому, я думаю, что и другие европейские государства ждут некоторые трудности, связанные со взаимодействием с РФ», — сказал он.

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В июне газета Daily Express сообщила, что руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией. Власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. т путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Глава Шотландской ассоциации пелагических рыбаков Ян Гатт сказал, что «глубоко разочарован» тем, что Фарерские острова «решили прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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