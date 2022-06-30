Фареры разозлили Британию отказом разорвать соглашение с Россией о рыболовстве

Руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией. Об этом сообщила газета Daily Express.

Газета отметила, что власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. т путассу в их общей с Великобританией специальной зоне.

Глава Шотландской ассоциации пелагических рыбаков Ян Гатт сказал, что «глубоко разочарован» тем, что Фарерские острова «решили прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем.

Отмечается, что на прошлой неделе пять судов под российским флагом стояли у двух портов Фарерских островов.

«Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании», — приводит его слова газета.

По версии источника, Великобритания не будет выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывает Фарерские острова «последовать этому примеру».

Однако старший советник министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг отметила важность соглашения о рыболовстве, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию.

При этом она отметила, что договор могут пересмотреть в конце этого года.

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