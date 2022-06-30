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Фареры разозлили Британию отказом разорвать соглашение с Россией о рыболовстве

DE: Фареры разгневали Лондон, разрешив российским судам ловить рыбу в британских водах
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией. Об этом сообщила газета Daily Express.

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Газета отметила, что власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. т путассу в их общей с Великобританией специальной зоне.

Глава Шотландской ассоциации пелагических рыбаков Ян Гатт сказал, что «глубоко разочарован» тем, что Фарерские острова «решили прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем.

Отмечается, что на прошлой неделе пять судов под российским флагом стояли у двух портов Фарерских островов.

«Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании», — приводит его слова газета.

По версии источника, Великобритания не будет выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывает Фарерские острова «последовать этому примеру».

Однако старший советник министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг отметила важность соглашения о рыболовстве, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию.

При этом она отметила, что договор могут пересмотреть в конце этого года.

10 июня полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что власти России изымут у Японии право вылова рыбы у Южных Курил из-за отказа платить за квоты. Трутнев уточнил, что российская сторона не видит смысла ограничивать экспорт рыбы из РФ в Японию.

6 апреля первый заместитель директора Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) Байсолт Хамзатов заявил «Известиям», что в настоящее время активно ведется работа по восстановлению российского рыболовецкого флота, так как ориентироваться на импорт рыбы сейчас нецелесообразно в связи с высокой турбулентностью в сфере поставок продукции.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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