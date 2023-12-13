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Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России

DR: соглашение РФ и Фарер о рыболовстве ставит Копенгаген в глупое положение
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Фото: TASS/HOTLI SIMANJUNTAK
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Соглашение о рыболовстве между Фарерскими островами и Россией поставило Данию в глупое положение. Об этом заявил старший научный сотрудник DIIS (Датского института международных исследований) Флемминг Сплидсбоэль.

Речь идет о соглашении о рыболовстве между Фарерскими островами и Россией, которое действует с 1977 года. Оно подразумевает доступ судоходных компаний Фарерских островов к промыслу трески в Баренцевом море. Российская сторона по этому договору получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.

Соответствующее соглашение стороны пересматривают ежегодно, и по результатам последнего пересмотра РФ и Фареры приняли решение продлить договор на 2024 год. По словам Сплидсбоэля, прошлые этапы продления договора не привлекали особого внимания общественности, но теперь ситуация изменилась ввиду курса стран Запада на разрыв отношений с Россией, которому в том числе следует и Копенгаген.

«Поэтому продление соглашения оказывается под давлением, и это глупая ситуация, в которой оказалась Дания, когда Фарерские острова продолжают свое соглашение с русскими», — приводятся слова эксперта в материале Denmaks Radio 9 декабря.

Он также считает, что теперь Россия якобы может найти возможность шпионить за Западом через связи с Фарерскими островами.

«Если там соберется хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Копенгаген заинтересован в том, чтобы прикрыть эту лазейку», — отметил Сплидсбоэль.

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Ранее, 30 июня, газета Daily Express сообщила, что руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией. Власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. т путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Глава Шотландской ассоциации пелагических рыбаков Ян Гатт сказал, что «глубоко разочарован» тем, что Фарерские острова «решили прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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