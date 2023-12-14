15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Каждый год 15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В 2023 году он выпадает на пятницу. О значении и традициях этой памятной даты читайте в материале «Известий».

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в 2023 году

День памяти был учрежден по инициативе Союза журналистов России в 1991 году. Тогда во время конфликта в Югославии погибли корреспондент Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной. Их автомобиль был расстрелян боевиками на трассе Белград — Загреб. В марте 2017 года журналистов посмертно наградили орденами Мужества. Всего во время боевых действий в Югославии с 1991 по 1995 год погибли 45 представителей СМИ.

Согласно нормам международного права, журналисты, выполняющие профессиональные обязанности в зоне боевых действий, являются гражданскими лицами, поэтому они не должны становиться объектами нападений. Кроме того, Третья Женевская конвенция наделяет аккредитованных военных корреспондентов, попавших в плен, статусом военнопленных.

Однако требования международного права соблюдаются далеко не всегда. По данным ЮНЕСКО, в 2022 году погибли 86 журналистов. При этом отмечается, что многие из них были убиты в нерабочее время. Мотивами для этих преступлений становились репортажи об организованной преступности, терроризме, ситуации в зонах вооруженных конфликтов, а также материалы о коррупции, экологических преступлениях и злоупотреблении властью.

Другие данные приводит неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC): 115 погибших из 29 стран. Самым опасным регионом стала Латинская Америка, там погибли 39 журналистов. На втором месте — Европа: 37 человек. В Азии в 2022 году были убиты семь сотрудников СМИ. Эти показатели стали самыми высокими с 2018 года.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в 2023 году — значение

В день памяти коллеги, друзья и родственники погибших журналистов отдают дань уважения их труду, самоотверженности, стремлению рассказать правду, несмотря на опасность. Их тяжелый опыт представители профессионального сообщества стремятся передать молодым коллегам в надежде, что это поможет им в экстремальных ситуациях.

Кроме того, в эту дату общественные и правовые организации стремятся привлечь внимание властей к вопросу безопасности сотрудников СМИ в зонах конфликтов. Также поднимаются темы соблюдения международного права в этой области.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в 2023 году — традиции

В честь погибших журналистов традиционно проводятся памятные встречи, конференции, семинары по безопасности в горячих точках, тренинги и практикумы. В Москве родственники и коллеги тех, кто отдал жизнь при исполнении профессиональных обязанностей, собираются в Центральном доме журналиста, чтобы почтить их память. СМИ публикуют материалы об известных журналистах, работавших в зоне боевых действий.

Меры защиты журналистов в России в 2023 году

В 2019 году вступил в силу закон о защите журналистов в горячих точках. Согласно ему, редакция обязана получить от сотрудника письменное согласие на работу в опасных условиях. Кроме того, работодатель должен обеспечить и в случае необходимости профинансировать обучение журналиста мерам безопасности в зоне конфликта, а также снабдить его средствами индивидуальной защиты с особыми опознавательными знаками «Пресса».

Помимо этого редакция обязана выплатить единовременную компенсацию в случае причинения вреда здоровью или смерти журналиста. Если сотрудник СМИ погибнет в командировке, сумма компенсации составит 2 млн рублей. При утрате трудоспособности более чем на 90% минимальная выплата — 1 млн рублей. В иных ситуациях журналисту положено по 100 тыс. рублей за каждые 10% потери трудоспособности.

Также редакция должна взять на себя расходы на оказание медицинской помощи сотруднику за границей. Выплаты рассчитываются исходя из реальных затрат, но не могут превышать 2 млн рублей. Компенсация положена и на возвращение в Россию журналиста, который не может передвигаться самостоятельно.

Редакция освобождается от этих компенсаций только в том случае, если перед командировкой она за счет своих средств заключила договор добровольного страхования для журналиста.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечается День памяти русских солдат, погибших в Чечне.