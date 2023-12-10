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11 декабря — День памяти русских солдат, погибших в Чечне: история и значение

День памяти русских солдат, погибших в Чечне отметят в России 11 декабря
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Ежегодно 11 декабря во многих регионах России отмечается День памяти русских солдат, погибших в Чечне. В 2023 году он выпадает на понедельник. О том, с какими событиями связана эта дата, читайте в материале «Известий».

День памяти русских солдат, погибших в Чечне, в 2023 году — история

Осенью 1991 года руководство Чечено-Ингушской АССР, входившей в состав Советского Союза, объявило о независимости региона и создании Чеченской Республики Ичкерия. Органы советской власти были распущены, а их представители выдворены с территории республики. В октябре состоялись выборы президента, победу в которых одержал Джохар Дудаев. Он же стал верховным главнокомандующим Вооруженных сил Чечни.

В период с 1991 по 1994 год в непризнанной республике нарастали антирусские и сепаратистские настроения. Поэтому в декабре 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». Через несколько дней, 11 декабря, российские войска выдвинулись в сторону Грозного.

Кровопролитные бои с серьезными потерями для обеих сторон длились до 1996 года. В результате были подписаны Хасавюртовские соглашения, которые завершили первую военную кампанию в Чечне. После этого российские войска в сжатые сроки покинули регион. За время конфликта погибли или пропали без вести несколько тысяч солдат и мирных жителей.

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Однако в 1999 году конфликт вспыхнул вновь после вторжения чеченских боевиков на территорию Дагестана. В этот раз российское командование объявило о начале контртеррористической операции на Северном Кавказе. Уже в декабре российские войска освободили всю равнинную территорию Чеченской Республики, а в начале следующего года взяли под контроль Грозный. Борьба с преступными группировками в регионе длилась еще несколько лет. Режим контртеррористической операции был отменен только в 2009 году.

Две чеченские кампании стали печальными страницами российской истории. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов во время круглого стола комитета ГД по охране здоровья в 2021 году, всего за время этих конфликтов погибло 11 тыс. военнослужащих. Большие потери были и среди гражданского населения.

День памяти русских солдат, погибших в Чечне, в 2023 году — значение

В память о тех, кто не вернулся из боя во время чеченских кампаний, ежегодно проводятся различные мероприятия и акции. День памяти русских солдат, погибших в Чечне, отмечается 11 декабря, так как именно в этот день в 1994 году начался конфликт.

Тем не менее эта памятная дата посвящена не только военнослужащим, но и мирным гражданам, которые стали жертвами чеченского конфликта, а также членам их семей, лишившихся родных. Таким образом живые отдают дань уважения погибшим и выражают солидарность с их близкими.

День памяти русских солдат, погибших в Чечне, в 2023 году — традиции

В честь этой памятной даты во многих регионах России проходят панихиды, торжественные возложения цветов и встречи с ветеранами боевых действий. Горожане и официальные лица посещают мемориалы. Нередко на таких мероприятиях в траурной тишине зачитывают имена погибших.

Особенные программы в этот день готовят библиотеки и краеведческие музеи. Они проводят тематические фотовыставки, беседы, лекции, мультимедийные проекты. Иногда в них принимают участие ветераны и другие свидетели событий тех лет.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День неизвестного солдата и какие мероприятия с ним связаны.

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