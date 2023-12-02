3 декабря — День неизвестного солдата: история и традиции памятной даты

Каждый год 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата, посвященный военнослужащим, которые погибли, защищая Родину, но остались безымянными. В 2023 году торжество выпадает на воскресенье. О том, как была установлена эта памятная дата, читайте в материале «Известий».

День неизвестного солдата в 2023 году — история

День неизвестного солдата появился в российском календаре в 2014 году. Его главная цель — увековечение памяти о подвиге безымянных бойцов, которые отдали жизнь за свою страну. Отмечать памятную дату предложили участники поисковых движений, занимающиеся обнаружением останков погибших воинов и установлением их личностей. Инициативу поддержал Сергей Иванов, занимавший в то время пост руководителя администрации президента.

Третий день зимы стал датой торжества не случайно. 3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск, в столицу торжественно перенесли останки безымянного бойца из братской могилы, находившейся на Ленинградском шоссе. Сейчас на месте этого массового захоронения находится мемориальный комплекс «Штыки».

Прах был похоронен у Кремлевской стены в сопровождении почетного караула. В 1967 году на там же открыли мемориальный комплекс Могила Неизвестного Cолдата. В центре него горит Вечный огонь, который специально доставили с Марсова поля в Калининграде. В столице факел перешел в руки Героя Советского Союза Алексея Маресьева, вдохновившего писателя Бориса Полевого на создание романа «Повесть о настоящем человеке». Право зажечь огонь досталось главе государства Леониду Брежневу.

В 1975 году к мемориалу была добавлена бронзовая композиция с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Эти слова считаются неофициальным девизом даты, посвященной безымянным героям. А в 1997 году президент России учредил у памятника пост № 1 — главный караульный пост страны.

О солдате, похороненном у стен Кремля, известно только то, что он был рядовым, так как никаких документов при нем не обнаружили. После Великой Отечественной войны на территории СССР без вести пропавшими числилось более 4 млн военнослужащих. Могилы многих из них так и не были найдены. Поэтому московский мемориал стал местом, куда приходят люди, не знающие, где покоятся их родные.

День неизвестного солдата в 2023 году — значение

В День неизвестного солдата вспоминают не только о военных, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне, но и о тех, кто погиб или пропал без вести в других вооруженных конфликтах. Эта дата установлена для того, чтобы их мужество и самоотверженность не были забыты, несмотря на то что потомки не смогут посетить их могилы.

День неизвестного солдата в 2023 году — мероприятия

В этот день по всей России проходят патриотические и памятные акции: посещения братских могил и мемориалов, возложения цветов, минуты молчания, публичные чтения имен тех, чьи личности удалось установить, и другие. В музеях открываются тематические выставки, а библиотеки приглашают на лекции и беседы с участниками поисковых движений. Не остаются в стороне и образовательные учреждения. Для школьников и студентов организуют классные часы, экскурсии, встречи с ветеранами и другие познавательные мероприятия.

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