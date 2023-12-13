В Москве представили новый, 10-й гид по лучшим российским винам

В Москве прошла презентация нового гида по российским винам, в 10-й по счету сборник вошли лучшие сорта вин, которые производят в РФ. Как рассказала 13 декабря корреспондент «Известий» Мери Бадунц, на 600 страницах книги собраны уже как известные на весь мир бренды, так и новинки, которые оценили авторитетные сомелье страны.

Для того чтобы составить сборник и выбрать лучшие сорта вин, именитые эксперты каждый год отправляются в тур по винодельческим хозяйствам России, оценивают технологию производства напитка и по итогу выносят вердикт.

«Это абсолютно полное собрание, куда вошли 95 производителей, хотя их больше гораздо. Это те, на которые стоит обратить внимание», — отметил глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Презентация книги собрала большое количество желающих продегустировать вина, где посетителям представился уникальный шанс попробовать лучшие из лучших. Большая очередь собралась у стенда завода марочных вин крымского бренда «Инкерман» — эксперты внесли сразу 15 наименований данного вина в новый гид.

Всегда в список попадает с высокими баллами и легендарная «Массандра» — флагман отечественного виноделия.

«Производство у нас идет с 1894 года. Основателем у него был князь Лев Голицын. Мы классическое производство крепких марочных сладких вин. На южном берегу растет очень сладкий виноград. Все наши виноградники очень хорошо проходят для производства сладких вин», — отметила специалист отдела розничной торговли АО «ПАО «Массандра» Марина Ткаченко.

По статистике, россияне чаще отдают предпочтение сухим винам — на это и делают ставки новые хозяйства. В частности, терруар южного региона РФ — Краснодарского края — представила винодельня «Криница», вышедшая в свет с вином урожая 2020 года. Настоящий фурор произвел в этом году завод шампанских вин «Новый свет». В честь юбилея предприятие выпустило новые марки, в частности российское шампанское «Алиготе», все 4 тыс. экземпляров которого были быстро распроданы.

По оценке экспертов, за 10 лет винная отрасль РФ сделала невероятный скачок вперед. Расширяются площади виноградников, открываются новые заводы, но главное — повышается качество при сохранении традиции.

«Российское виноделие развивается едва ли не быстрее любой другой отрасли в стране. Мы сейчас занимаем 60% рынка. Это отечественное вино», — отметил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Ранее, 7 декабря, в Крыму подвели итоги всероссийского конкурса молодых виноделов «Молодая лоза», организованного бюро «Винные истории». Победителем стала Наталья Стечкевич, второе место заняла Евгения Стецюк. Обе они представляют Инкерманский завод марочных вин. Третьим стал Артем Симонян от ПАО «Левокумское».

В 2023 году финал «Молодой лозы» впервые прошел на площадке крымской винодельни WINEPARK by Mriya. Участие в нем принимали 34 молодых винодела из Краснодарского края, Республики Крым и Ставропольского края, возраст которых составлял в основном от 22 до 26 лет.

До этого, 14 июля, в Роскачестве рассказывали «Известиям», что российское вино закрепило свои стабильные позиции в торговых сетях. Также замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что доля продажи отечественных тихих вин в российских торговых сетях составляет 52%, игристых — 68%.