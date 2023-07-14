Отечественные вина заняли большую часть винных полок в торговых сетях

Российское вино закрепило свои стабильные позиции в торговых сетях. Об этом «Известиям» рассказали в «Роскачестве», заметив, что их доля в магазинах растет. Так, в этом году в сегменте «средний плюс» в гипермаркетах крупных торговых сетей, где бутылка стоит от 600 рублей и выше, рост составил до 60%.



«Государство проводит комплекс мероприятий для увеличения роста продаж и продвижения бренда отечественных вин. Из наиболее известных можно назвать специализированные винные ярмарки с возможностью не только попробовать и купить вино, но и посетить лекции о виноделии, мастер-классы, дегустации продукции», — отметили в организации.



Также дважды в год в торговых сетях проводят акцию «Дни российских вин» (с апреля по июнь, плюс с октября по ноябрь), оператором которой является «Роскачество». В этом году первый этап акции прошел во многих регионах страны, участниками акции стали более 20 тыс. магазинов крупных и региональных сетей.



Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что доля отечественных тихих вин в российских торговых сетях составляет 52%, игристых — 68%.



Торговые сети отмечают, что во время проведения акции «Дни российских вин», которую с 2018 года организуют Минпромторг и Минсельхоз, продажи российского вина увеличиваются на 35%.