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В Крыму определили лучших молодых виноделов России

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Фото: пресс-служба конкурса «Молодая лоза»
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В Крыму 7 декабря подвели итоги всероссийского конкурса молодых виноделов «Молодая лоза», организованного бюро «Винные истории».

Победителем стала Наталья Стечкевич, второе место заняла Евгения Стецюк. Обе они представляют Инкерманский завод марочных вин. Третьим стал Артем Симонян от ПАО «Левокумское».

В 2023 году финал «Молодой лозы» впервые прошел в Крыму на площадке винодельни WINEPARK by Mriya. В нем приняли участие 34 молодых винодела из Краснодарского края, Республики Крым и Ставропольского края. Возраст участников составил в основном от 22 до 26 лет. Самому молодому участнику был 21 год, самому взрослому — 29 лет. Опыт работы на винном производстве у всех не более пяти лет.

Конкурс проходит на протяжении шести лет. Его главными задачи является выявление талантливых молодых виноделов и создание условий для их профессионального роста, содействие повышению образования специалистов и продвижение профессии винодела среди молодежи.

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Большинство заданий конкурса были посвящены технологии производства вина. Участники дегустировали вина и определяли, какие технологии применялись для каждого образца, составляли технологические карты на вина разных типов, разбирались с винными ароматами. В финальном задании конкурсантам необходимого было определить состав купажа, в том числе процентное соотношение, и воспроизвести его из предложенного виноматериала.

В судействе финала конкурса приняли участие главный винодел проекта «Винный парк» Олег Ничвидюк, заведующий производством центра энологии «Шато Тамань» Артем Васильев и главный винодел завода марочных вин «Коктебель» Денис Шевчук.

По итогам конкурса все участники получили подарки от организаторов и партнеров.

Лучшим молодым виноделам, занявшим первые три места, были вручены обучающие стипендии.

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