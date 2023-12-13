Пожар на мебельной фабрике в Подмосковье потушили

Пожар, который разгорелся на мебельной фабрике в Московской области, потушен. Об этом 13 декабря сообщает МЧС России.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

О погибших и пострадавших не сообщалось, обстоятельства возгорания выясняются.

О пожаре на складе в городском округе Пушкинский ранее в этот день сообщила пресс-служба ведомства. Огонь охватил 2,8 тыс. кв. м помещения. В тушении были задействованы более 60 специалистов и 24 единицы техники. Позже уточнялось, что открытое горение ликвидировано.