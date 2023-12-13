Политолог Джатрас допустил замораживание Америкой украинского конфликта

В США всё активнее проявляется снижение интереса у американской общественности к теме Украины. К тому же появляется больше вопросов о расходовании выделенных ей из бюджета денег. Аналитики предполагают, что Вашингтон может в будущем перейти к давлению на Киев с целью принудить к переговорам. Однако, по мнению политолога, экс-советника по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии Джима Джатраса, концепцию такого «давления» в обществе понимают не совсем правильно.

«Хотя США понимают, что Украина не может выиграть, они не признают победы России и не примут урегулирования, которое будет честно уважать российские интересы. Скорее, учитывая приоритет Израиля и долгосрочную ориентацию на конфронтацию с Китаем, цель Вашингтона состоит в том, чтобы отодвинуть Украину на второй план, заморозить конфликт таким образом, чтобы предотвратить полный ее крах», — пояснил он «Известиям».

Он подчеркнул: это означает, что нужно убедить Россию отказаться от использования своего военного преимущества в ложном ожидании того, будто Запад готов заняться законными проблемами безопасности РФ.

«Это будет обман по образцу Минских соглашений», — отметил Джатрас.

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