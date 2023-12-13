Байден назвал присоединение Украины к НАТО вопросом времени

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что Украина однозначно будет членом НАТО, это лишь вопрос времени. Видеозапись речи американского лидера после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликована на сайте телеканала MSNBC во вторник, 12 декабря.

«НАТО будет будущим Украины. В этом нет вопроса», — прокомментировал Байден вероятность вступления страны в альянс.

По его словам, всё зависит лишь от времени, «когда все союзники согласятся и условия будут выполнены».

Сегодня завершается второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом. 12 декабря в расписании Зеленского был запланирован визит в Белый дом, а также встреча с сенаторами и спикером палаты представителей США.

Во время встречи с Зеленским президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. При этом на вопрос журналистов, хочет ли он победы Украины в конфликте, американский лидер лишь усмехнулся.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.