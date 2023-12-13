Россияне смогут участвовать в распределении госбюджета через Госуслуги

Граждане могут получить возможность участвовать в распределении бюджетных средств на местном уровне через портал «Госуслуги». Об этом «Известиям» рассказали Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Сейчас пилотный проект стартовал в трех регионах — Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. Если пилот окажется успешным, его распространят на всех жителей страны.

С предложением протестировать этот формат в режиме онлайн выступило АСИ. И его поддержали Минцифры и Минфин, рассказали «Известиям» в агентстве. Проще говоря, нажатием одной кнопки можно будет инициировать проекты в своем населенном пункте за счет средств из госказны. В АСИ уточнили, что первыми регионами-участниками, где такая опция уже работает в некоторых муниципалитетах, стали три региона.

Сейчас на основе инициативного бюджетирования реализованы десятки тысяч проектов, подчеркнула гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Однако пока активность населения сдерживается тем, что нужно собрать большое количество документов и самыми распространенными формами выдвижения инициативных проектов остаются очные мероприятия, когда граждане собираются вместе или лично приносят свои предложения организаторам на местах. Распространены анкетирование, опросы граждан и сбор подписей, а также процедура выдвижения проектных идей через органы территориального самоуправления, отметили в агентстве.

Поэтому и возникло предложение дать россиянам возможность продвигать свои инициативы по распределению части местных бюджетов через Госуслуги, где зарегистрировано более 100 млн граждан.

«Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. В качестве единого окна выступит портал «Госуслуги», — пояснила Светлана Чупшева.

Если эксперимент окажется удачным, то его распространят на всех жителей страны, сообщили в АСИ.

«Сейчас мы проводим апробацию этого механизма всего в трех субъектах РФ, после ее завершения и доработки регионам и муниципалитетам на добровольной основе будет предоставлен свободный доступ к реализации практик инициативного бюджетирования в цифровом формате», — подтвердил замминистра финансов Алексей Лавров.

Ранее в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023 он говорил, что уже в 76 субъектах РФ применяют на выбор одну из 500 практик инициативного бюджетирования. И «на самом деле те или иные практики вовлечения граждан в бюджетный процесс существуют везде, вопрос только в названии».

Функционал инициативного бюджетирования на портале «Госуслуг» дает возможность онлайн предлагать, обсуждать и финансировать проекты, инициированные гражданами, а также мониторить их реализацию, отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Казна чей: россияне смогут распределять бюджет через Госуслуги