Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден одобрил выделение Украине $200 млн военной помощи
Мир
WSJ рассказала о начале операции ЦАХАЛ по затоплению тоннелей ХАМАС
Экономика
Цена нефти Brent на бирже Ice упала ниже $73 за баррель впервые с 28 июня
Мир
В Верховной раде признали провал мобилизации на Украине
Мир
Назарбаев заявил о близости мира к ядерной катастрофе
Общество
«Россети» задействовали более 450 сотрудников для работ в Ростовской области
Общество
Вильфанд предупредил о сугробах в 50 см в Москве к выходным
Мир
МО Украины опровергло возможную отставку главкома ВСУ Залужного
Мир
СМИ сообщили о внутриполитическом кризисе в Кабо-Верде из-за визита Зеленского
Мир
Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе старым хламом
Мир
Авиакомпания SAS подтвердила ситуацию с бизнесменом Очигавой
Общество
Для прямой линии с Путиным поступило более 1,5 млн обращений
Мир
Еще 22 гражданина РФ пересекли КПП «Рафах» для отправки в Каир
Мир
ЕК утвердила механизм «иммобилизации» доходов от замороженных активов ЦБ РФ
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Россияне смогут участвовать в распределении госбюджета через Госуслуги

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане могут получить возможность участвовать в распределении бюджетных средств на местном уровне через портал «Госуслуги». Об этом «Известиям» рассказали Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Сейчас пилотный проект стартовал в трех регионах — Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. Если пилот окажется успешным, его распространят на всех жителей страны.

Полезное похудение: в России заметно сократился дефицит бюджета
Эксперты отмечают положительную тенденцию

С предложением протестировать этот формат в режиме онлайн выступило АСИ. И его поддержали Минцифры и Минфин, рассказали «Известиям» в агентстве. Проще говоря, нажатием одной кнопки можно будет инициировать проекты в своем населенном пункте за счет средств из госказны. В АСИ уточнили, что первыми регионами-участниками, где такая опция уже работает в некоторых муниципалитетах, стали три региона.

Сейчас на основе инициативного бюджетирования реализованы десятки тысяч проектов, подчеркнула гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Однако пока активность населения сдерживается тем, что нужно собрать большое количество документов и самыми распространенными формами выдвижения инициативных проектов остаются очные мероприятия, когда граждане собираются вместе или лично приносят свои предложения организаторам на местах. Распространены анкетирование, опросы граждан и сбор подписей, а также процедура выдвижения проектных идей через органы территориального самоуправления, отметили в агентстве.

Поэтому и возникло предложение дать россиянам возможность продвигать свои инициативы по распределению части местных бюджетов через Госуслуги, где зарегистрировано более 100 млн граждан.

«Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. В качестве единого окна выступит портал «Госуслуги», — пояснила Светлана Чупшева.

Если эксперимент окажется удачным, то его распространят на всех жителей страны, сообщили в АСИ.

«Сейчас мы проводим апробацию этого механизма всего в трех субъектах РФ, после ее завершения и доработки регионам и муниципалитетам на добровольной основе будет предоставлен свободный доступ к реализации практик инициативного бюджетирования в цифровом формате», — подтвердил замминистра финансов Алексей Лавров.

Ранее в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023 он говорил, что уже в 76 субъектах РФ применяют на выбор одну из 500 практик инициативного бюджетирования. И «на самом деле те или иные практики вовлечения граждан в бюджетный процесс существуют везде, вопрос только в названии».

Функционал инициативного бюджетирования на портале «Госуслуг» дает возможность онлайн предлагать, обсуждать и финансировать проекты, инициированные гражданами, а также мониторить их реализацию, отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Казна чей: россияне смогут распределять бюджет через Госуслуги

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023