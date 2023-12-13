Казна чей: россияне смогут распределять бюджет через Госуслуги

Граждане могут получить возможность участвовать в распределении бюджетных средств на местном уровне через портал «Госуслуги». Об этом «Известиям» рассказали Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Сейчас пилотный проект стартовал в трех регионах — Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. Механизм так называемого инициативного бюджетирования уже используется россиянами для того, чтобы способствовать получению финансирования на строительство инфраструктурных объектов, ремонт домов и детских площадок, возведение культурных учреждений и т.д. Однако сейчас из-за довольно сложной и в основном офлайн процедуры этот процесс сдерживается. Если пилот окажется успешным, его распространят на всех жителей страны.

Инициатива поощряема

В России запущен пилотный проект, который позволяет россиянам пользоваться механизмом инициативного бюджетирования на портале «Госуслуги». С предложением протестировать этот формат в режиме онлайн выступило АСИ. И его поддержали Минцифры и Минфин, рассказали «Известиям» в агентстве. Проще говоря, нажатием одной кнопки можно будет инициировать проекты в своем населенном пункте за счет средств из госказны. В АСИ уточнили, что первыми регионами-участниками, где такая опция уже работает в некоторых муниципалитетах, стали Красноярский край, Ивановская и Калининградская области.

Сейчас на основе инициативного бюджетирования реализованы десятки тысяч проектов, подчеркнула гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Однако пока активность населения сдерживается тем, что нужно собрать большое количество документов и самыми распространенными формами выдвижения инициативных проектов остаются очные мероприятия, когда граждане собираются вместе или лично приносят свои предложения организаторам на местах. Распространены анкетирование, опросы и сбор подписей, а также процедура выдвижения проектных идей через органы территориального самоуправления, отметили в агентстве.

Поэтому и возникло предложение дать россиянам возможность продвигать свои инициативы по распределению части местных бюджетов через Госуслуги, где зарегистрировано более 100 млн граждан.

— Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. В качестве единого окна выступит портал «Госуслуги», — пояснила Светлана Чупшева.

Если эксперимент окажется удачным, то его распространят на всех жителей страны, сообщили в АСИ.

— Сейчас мы проводим апробацию этого механизма всего в трех субъектах РФ, после ее завершения и доработки регионам и муниципалитетам на добровольной основе будет предоставлен свободный доступ к реализации практик инициативного бюджетирования в цифровом формате, — подтвердил замминистра финансов Алексей Лавров.

Ранее в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023 он говорил, что уже в 76 субъектах РФ применяют на выбор одну из 500 практик инициативного бюджетирования. И «на самом деле те или иные практики вовлечения граждан в бюджетный процесс существуют везде, вопрос только в названии».

Контроль и учет

По словам президента инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, инициативное бюджетирование — устоявшаяся база практик, которая уже в офлайновом режиме активно применяется в российских регионах для решения значимых для общества задач.

— Преимущественно это инфраструктурные проблемы внутри своих муниципалитетов, — сказал эксперт.

Участие в инициативном бюджетировании через Госуслуги — логичный шаг, уверен эксперт, расходование средств при цифровом формате будет тщательно фиксироваться и иметь еще более прозрачный характер. По сути, переход в формат Госуслуг — не просто дань моде, а, скорее, общероссийский тренд, это было бы неизбежно в эпоху всеобщей цифровизации, подчеркнул Геннадий Фофанов.

Функционал инициативного бюджетирования на портале «Госуслуги» дает возможность онлайн предлагать, обсуждать и финансировать проекты, инициированные гражданами, а также мониторить их реализацию, отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

По мнению старшего профессора бизнес-практики Школы управления «Сколково» Владимира Коровкина, успех проекта будет во многом зависеть от его реализации, в частности от удобства интерфейса.

— Очень важно, чтобы у россиян был удобный способ повлиять на решение реальных проблем. И чтобы люди быстро увидели, что этот механизм работает, — прокомментировал эксперт.

И Геннадий Фофанов полагает, что чем выше будет осведомленность граждан об успешных примерах использования механизма инициативного бюджетирования, тем большим окажется эффект от его использования.

Но он считает, что очень важно, чтобы в большем количестве регионов было доступно использование формата онлайн. А это не всегда возможно.