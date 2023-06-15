«В социальной сфере идет борьба за потребителя»

В ближайшие два года россияне смогут выбирать поставщиков для получения услуг по соцзаказу через портал «Госуслуги». Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ сообщил замминистра финансов Алексей Лавров. Он также рассказал о приоритете российских товаров в госзакупках и о том, как влияют граждане на расходование средств из бюджета.

«У нас фактически будет действовать новая редакция Бюджетного кодекса»

— Алексей Михайлович, в этом году исполняется 25 лет Бюджетному кодексу России. Вы недавно говорили, что некоторые документы кодекса были переписаны и обновлены, сейчас они на согласовании в правительстве. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Действительно, в правительство внесли новую редакцию Бюджетного кодекса. Над поправками работали пять лет, за эти годы было принято 10 комплексных законопроектов. В принципе, всё, что мы планировали сделать, в новой редакции реализовано. Это и межбюджетные отношения, и долговая политика, и другие направления. Сейчас в текст вносят последние уточнения, но каких-то глобальных изменений по сравнению с уже действующей редакцией мы не предполагаем. Главное — сделать кодекс по-настоящему кодифицированным документом, с четкой структурой, взаимными ссылками и единой терминологией.

Завершающий пакет поправок мы планируем внести осенью. Он прежде всего касается описания базового принципа бюджетного процесса, формирования и исполнения расходных обязательств и так далее. Если документ поддержат, то у нас фактически уже будет действовать новая редакция Бюджетного кодекса, останется только все юридически оформить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Есть ли какие-то изменения по социальному заказу, будет ли действовать соцзаказ в новых регионах и, главное, планируете ли расширять направления?

— Мы начинали спецзаказ с 16 регионов, а сегодня их уже 34 и еще четыре региона подали заявку. Что касается направлений, традиционно это социальное обслуживание, спорт, паллиативная помощь. Добавили еще три направления, в том числе дополнительное образование детям. Этот проект реализуется сейчас в 84 субъектах РФ.

— Какие четыре региона подали заявку, есть ли среди них новые субъекты?

— Например, Калужская область. Подать заявку может любой регион страны, никаких ограничений нет, решение принимает местное руководство. Что касается новых регионов — мы бы с удовольствием восприняли инициативу от них, поскольку это позволит быстрее войти в сферу действующего бюджетного законодательства, использовать наши инструменты поддержки.

Сегодня в сфере соцзаказа заняты 5 млн человек, и с каждым годом эта цифра растет. Расширяется список поставщиков услуг, появляются возможности менять поставщика при необходимости, внедряются одинаковые нормы финансирования государственных и негосударственных учреждений. В целом эта сфера сегодня представляет собой не столько конкуренцию между госсектором и негосударственными объединениями, сколько борьбу за потребителя между госучреждениями. И мы видим, как растет разнообразие программ поддержки, повышается их качество.

— Расскажите подробнее про программы дополнительного образования детей.

— В рамках программы семье выдается сертификат, который можно предоставить в любое учреждение дополнительного образования по своему выбору. Программа уже работает.

— Рассматриваете ли вы какие-то новые направления?

— Нынешняя редакция закона о соцзаказе завершается в 2024 году, и само по себе расширение мы не планируем. Сейчас основная задача — до конца отработать все технологии. Например, в 2023 году принимают закон о цифровизации в социальной сфере, граждане смогут выбирать себе поставщиков услуг с помощью электронных сервисов . А 2024 год — завершающий для пилотного проекта, и мы будем обсуждать его дальнейший формат.

— Это можно будет сделать через портал «Госуслуги»?

— Да, наше предложение состоит в том, что граждане могут через Единый портал государственных услуг выбирать поставщика и взаимодействовать с ним.

— Расскажите про инициативное бюджетирование, жители каких регионов наиболее активны в этом сегменте?

— Я бы назвал Башкортостан, Пермский край, Якутию. Хотя здесь речь идет скорее не о том, кто более активен. В 76 субъектах РФ применяют на выбор одну из 500 практик инициативного бюджетирования, а на самом деле те или иные практики вовлечения граждан в бюджетный процесс существуют везде, вопрос только в названии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В последние годы число проектов постоянно растет, увеличивается и объем финансирования. Причем инвестиции растут и из бюджета, и за счет привлеченных средств бизнеса. Считаем, что это правильное движение и что в скором времени большинство регионов страны воспользуются этими уже наработанными методиками.

— Есть ли планы унифицировать федеральные и региональные правила, привести их к единому знаменателю?

— Федеральное регулирование очень рамочное, оно предоставляет субъектам полномочия самим определять правила и утверждать проекты. На федеральном уровне действует требование отдельной строкой фиксировать в бюджете расходы по инициативным проектам. Тогда будет понятно, куда направлены средства, как был реализован проект, можно по нему отчитаться и проконтролировать.

Отдельно отмечу, что мы видим заинтересованность граждан в контроле качества. Это касается и строительства, и сферы услуг. Это естественно. Если группа граждан выдвинула свой проект и софинансирует его, конечно, они будут тщательнее следить за реализацией своих инициатив.

— Какие изменения планируются в системе госзакупок?

— Во-первых, в середине мая по инициативе Совета Федерации был принят комплекс поправок, существенно упростивший процедуру закупок. Был повышен потолок закупок, процедура ускорена до двух-шести дней. Но мы продолжаем работу, и правительство рассматривает еще два законопроекта. Первый должен увязать КоАП в сфере нарушений в госзакупках с измененными формулировками, систематизировать составы нарушений. Это поможет и проверяющему, и проверяемому понимать, за что и когда наступает ответственность.