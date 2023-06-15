 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоусов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики
Общество
Васильченко рассказал о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром
Мир
Гутерриш счел важной инициативу африканских стран по Украине
Интернет и технологии
НМГ и «Ростелеком» запустят новый онлайн-кинотеатр
Интернет и технологии
Кириенко рассказал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России
Наука и техника
Вице-президент VK Тоболь рассказал о роли искусственного интеллекта в бизнесе
Мир
Песков оценил слова Шольца и Макрона о желании поговорить с Путиным
Мир
Генпрокурор РФ провел встречу с армянским и азербайджанским коллегами
Экономика
Чекунков отметил перспективы сотрудничества РФ и КНР в сфере сельского хозяйства
Мир
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Браудера от лица Порошенко
Мир
В ООН заявили о 70 случаях отклонения судов от маршрута в рамках зерновой сделки
Экономика
Глава Минэкономразвития Решетников отметил хорошую динамику в импорте
/

«В социальной сфере идет борьба за потребителя»

Замминистра финансов Алексей Лавров — о дополнительном детском образовании, соцзаказе, госзакупках и Бюджетном кодексе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие два года россияне смогут выбирать поставщиков для получения услуг по соцзаказу через портал «Госуслуги». Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ сообщил замминистра финансов Алексей Лавров. Он также рассказал о приоритете российских товаров в госзакупках и о том, как влияют граждане на расходование средств из бюджета.

«У нас фактически будет действовать новая редакция Бюджетного кодекса»

— Алексей Михайлович, в этом году исполняется 25 лет Бюджетному кодексу России. Вы недавно говорили, что некоторые документы кодекса были переписаны и обновлены, сейчас они на согласовании в правительстве. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Действительно, в правительство внесли новую редакцию Бюджетного кодекса. Над поправками работали пять лет, за эти годы было принято 10 комплексных законопроектов. В принципе, всё, что мы планировали сделать, в новой редакции реализовано. Это и межбюджетные отношения, и долговая политика, и другие направления. Сейчас в текст вносят последние уточнения, но каких-то глобальных изменений по сравнению с уже действующей редакцией мы не предполагаем. Главное — сделать кодекс по-настоящему кодифицированным документом, с четкой структурой, взаимными ссылками и единой терминологией.

Завершающий пакет поправок мы планируем внести осенью. Он прежде всего касается описания базового принципа бюджетного процесса, формирования и исполнения расходных обязательств и так далее. Если документ поддержат, то у нас фактически уже будет действовать новая редакция Бюджетного кодекса, останется только все юридически оформить.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Есть ли какие-то изменения по социальному заказу, будет ли действовать соцзаказ в новых регионах и, главное, планируете ли расширять направления?

— Мы начинали спецзаказ с 16 регионов, а сегодня их уже 34 и еще четыре региона подали заявку. Что касается направлений, традиционно это социальное обслуживание, спорт, паллиативная помощь. Добавили еще три направления, в том числе дополнительное образование детям. Этот проект реализуется сейчас в 84 субъектах РФ.

Социально субсидированные: программу соцзаказа расширяют
Сможет ли бизнес создать конкуренцию государственным организациям в этой сфере

— Какие четыре региона подали заявку, есть ли среди них новые субъекты?

— Например, Калужская область. Подать заявку может любой регион страны, никаких ограничений нет, решение принимает местное руководство. Что касается новых регионов — мы бы с удовольствием восприняли инициативу от них, поскольку это позволит быстрее войти в сферу действующего бюджетного законодательства, использовать наши инструменты поддержки.

Сегодня в сфере соцзаказа заняты 5 млн человек, и с каждым годом эта цифра растет. Расширяется список поставщиков услуг, появляются возможности менять поставщика при необходимости, внедряются одинаковые нормы финансирования государственных и негосударственных учреждений. В целом эта сфера сегодня представляет собой не столько конкуренцию между госсектором и негосударственными объединениями, сколько борьбу за потребителя между госучреждениями. И мы видим, как растет разнообразие программ поддержки, повышается их качество.

— Расскажите подробнее про программы дополнительного образования детей.

— В рамках программы семье выдается сертификат, который можно предоставить в любое учреждение дополнительного образования по своему выбору. Программа уже работает.

— Рассматриваете ли вы какие-то новые направления?

Нынешняя редакция закона о соцзаказе завершается в 2024 году, и само по себе расширение мы не планируем. Сейчас основная задача — до конца отработать все технологии. Например, в 2023 году принимают закон о цифровизации в социальной сфере, граждане смогут выбирать себе поставщиков услуг с помощью электронных сервисов. А 2024 год — завершающий для пилотного проекта, и мы будем обсуждать его дальнейший формат.

— Это можно будет сделать через портал «Госуслуги»?

— Да, наше предложение состоит в том, что граждане могут через Единый портал государственных услуг выбирать поставщика и взаимодействовать с ним.

— Расскажите про инициативное бюджетирование, жители каких регионов наиболее активны в этом сегменте?

— Я бы назвал Башкортостан, Пермский край, Якутию. Хотя здесь речь идет скорее не о том, кто более активен. В 76 субъектах РФ применяют на выбор одну из 500 практик инициативного бюджетирования, а на самом деле те или иные практики вовлечения граждан в бюджетный процесс существуют везде, вопрос только в названии.

город
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В последние годы число проектов постоянно растет, увеличивается и объем финансирования. Причем инвестиции растут и из бюджета, и за счет привлеченных средств бизнеса. Считаем, что это правильное движение и что в скором времени большинство регионов страны воспользуются этими уже наработанными методиками.

— Есть ли планы унифицировать федеральные и региональные правила, привести их к единому знаменателю?

— Федеральное регулирование очень рамочное, оно предоставляет субъектам полномочия самим определять правила и утверждать проекты. На федеральном уровне действует требование отдельной строкой фиксировать в бюджете расходы по инициативным проектам. Тогда будет понятно, куда направлены средства, как был реализован проект, можно по нему отчитаться и проконтролировать.

Отдельно отмечу, что мы видим заинтересованность граждан в контроле качества. Это касается и строительства, и сферы услуг. Это естественно. Если группа граждан выдвинула свой проект и софинансирует его, конечно, они будут тщательнее следить за реализацией своих инициатив.

— Какие изменения планируются в системе госзакупок?

— Во-первых, в середине мая по инициативе Совета Федерации был принят комплекс поправок, существенно упростивший процедуру закупок. Был повышен потолок закупок, процедура ускорена до двух-шести дней. Но мы продолжаем работу, и правительство рассматривает еще два законопроекта. Первый должен увязать КоАП в сфере нарушений в госзакупках с измененными формулировками, систематизировать составы нарушений. Это поможет и проверяющему, и проверяемому понимать, за что и когда наступает ответственность.

Второй законопроект внесен Минфином, он касается упрощения и повышения эффективности от импортозамещения. Расширяется принцип «второго лишнего» при выборе заявок, упрощается применение 15% ценовой преференции и так далее.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир