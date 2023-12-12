В Экспобанке рассказали об отсутствии влияния санкций США

Санкции США против Экспобанка не повлияют на его работу, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансовой организации 12 декабря.

«Решение OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США. — Ред.) никак не повлияет на деятельность банка. У нас было время подготовиться и предпринять все действия для комфортной и удобной работы клиентов», — отметили там.

В финансовой организации добавили, что средства клиентов находятся под надежной защитой, все выпущенные Экспобанком карты продолжают действовать на территории России, в том числе карты Visa и Mastercard, чей срок действия продлен до конца 2030-го. Кроме того, россиянам остаются доступны валютные переводы в дружественные страны.

Ранее в этот день американский минфин ввел санкции в отношении Экспобанка.

6 декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил, что тысячи антироссийских ограничений и санкций создают проблемы для американского бизнеса. Однако при этом рестрикции не оказывают никакого действия на Россию.

В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не сомневаются в сохранении антироссийских западных санкций на долгие годы. Москва исходит из этого, выстраивая свою политику.