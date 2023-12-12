Минобороны сообщило о гибели в ДТП в Карабахе российского миротворца

Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе при съезде бронетранспортера (БТР) с горной дороги. Об этом 12 декабря сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 декабря. БТР-82 съехал с горной дороги, один из членов экипажа погиб.

«11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое получили травмы средней и тяжелой степени», — уточнили в Минобороны.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никто не сможет обеспечить в Нагорном Карабахе такую же стабильность и безопасность, как это делает Москва. По его словам, западные политики несколько лет безуспешно пытаются изгнать российских миротворцев из региона.

Ранее, 6 ноября, Минобороны РФ сообщило, что ротация личного состава российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта завершены. В ведомстве добавили, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.