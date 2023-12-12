Боец Шульский назвал американца Гаверна «вроде живым» перед их боем

Российский боец ММА Павел Шульский снисходительно оценил форму своего соперника Джейсона Гаверна из США, с которым встретится на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он мощный, здоровый. Посмотрим, что сделает в ринге. Вроде живой, а там кто его знает. Когда в голову прилетают удары, посмотрим, как живость проходит», — сказал Шульский «Известиям» 12 декабря.

При этом россиянин отметил, что не испытывает агрессии к сопернику. Он также показал, как тренирует силу ударов с грушей.

Накануне Шульский назвал сильные стороны Гаверна. По его словам, американец напорист и обладает сильным ударом. Говоря о том, планирует ли он закончить поединок досрочно, российский боксер отметил, что никогда не делает ставку на нокаут и рассчитывает на всю дистанцию боя.

9 декабря российский боксер Алексей Папин заявил «Известиям», что в предстоящем поединке между Шульским и Гаверном выделить фаворита очень сложно.

На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Шульский и Гаверн.

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков сразится с Питером Добсоном.