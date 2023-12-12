Путин назвал необходимыми принятые ранее поправки к Конституции РФ

Главной задачей Конституции является защита интересов российских граждан, принятые ранее поправки были необходимыми, заявил 12 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда России, приуроченной к 30-летию основного закона.

«Это (Конституция. — Ред.) живой организм <...> поэтому пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки, которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее», — отметил президент.

Он подчеркнул, что изменения Основного закона были связаны с усилением вектора развития России, направленного на подтверждение традиционных ценностей, историческую преемственность поколений и ряд других социальных вопросов.

«Основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям. Ну а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав», — добавил российский лидер.

Каждый год 12 декабря в России отмечают праздник главного нормативно-правового акта страны — День Конституции. Современный праздник в честь Конституции был установлен в 1994 году, на следующий год после принятия документа.

Ранее в этот день находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Константин Борисов поздравили россиян с Днем Конституции. Космонавты отметили, что Основной закон лежит в основе государственности России и основан на глубоких исторических и правовых традициях РФ.